The Last of Us Part I — фінальний трейлер рімейку гри Naughty Dog 2013 року для PS5

До виходу гри The Last of Us Part I залишилося трохи більше як тиждень. І напередодні випуску розробники опублікували релізний трейлер рімейку. Ролик демонструє персонажів, сцени битв з різними ворогами з використанням різної зброї та голими руками.

The Last of Us Part I є рімейком оригінальної гри 2014 року. При його підготовці розробники зосередилися на покращенні графіки гри (хоча новий вигляд головної героїні подобається далеко не всім шанувальникам оригіналу). Система анімації персонажів зазнала суттєвого перероблення.

Крім графіки зміни також зачіпають геймплей. Розробники раніше говорили, що ШІ ворогів та компаньйонів покращено. Крім того, з’являться додаткові ігрові режими, а ігрові ролики будуть супроводжуватись аудіоописом для доступності. Додатково було покращено роботу системи зворотного тактильного зв’язку та активно використовуються адаптивні тригери.

Рімейк отримав більш сучасну систему управління неігровими персонажами з The Last of Us Part 2. Це дозволяє їм краще працювати спільно і вигадувати складнішу тактику, ніж просто «бігти прямо на людину з дробовиком». Це має зробити битви більш напруженими.

Реліз The Last of Us Part I заплановано на 2 вересня 2022 року для PlayStation 5, а версія для ПК з’явиться пізніше.