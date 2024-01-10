Уряд Китаю заявив, що зламав Apple AirDrop і може визначати джерела повідомлень. Раніше технологія використовувалася протестувальниками в Гонконзі

Китайська державна установа розробила спосіб ідентифікації користувачів, які надсилають повідомлення через функцію AirDrop від Apple, як стверджує уряд Пекіна, в рамках зусиль з викорінення небажаного контенту.

Пекінський інститут розробив методику злому зашифрованого журналу пристрою iPhone, щоб ідентифікувати номери та електронні адреси відправників, які обмінюються контентом через AirDrop, повідомило міське судове бюро. Поліція ідентифікувала кількох підозрюваних за допомогою цього методу, не розголошуючи, чи був хтось заарештований, передає Bloomberg.

Це підвищує ефективність і точність розкриття справ і запобігає поширенню неприйнятних висловлювань, а також потенційному поганому впливу. — зазначили в бюро.

Декларація знову привернула увагу до функції iPhone, яку активісти по всьому світу використовують для поширення своїх повідомлень. Ця функція, що вимагає лише підключення до Bluetooth поблизу, широко використовувалася протестувальниками для поширення продемократичних гасел під час протестів у Гонконзі в 2019 році.

Цей метод, який у статті названо «технологічним проривом», може доповнити заходи, спрямовані на викорінення інформації, яку Китай вважає шкідливою. Він також додає більше невизначеності діяльності Apple в країні, де вона вже стикається з жорсткими обмеженнями щодо контенту, в тому числі на Apple TV і Books.

AirDrop дає змогу швидко обмінюватися файлами, такими як зображення, документи або відео, між пристроями Apple. Компанія обмежила цю функцію на китайських iPhone з 2022 року, після того, як сервіс був використаний протестувальниками для поширення зображень серед інших власників пристроїв.

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