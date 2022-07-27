В GTA VI з’явиться жінка-протагоніст (вперше в серії) — Bloomberg

Повідомлення про великі зміни в Grand Theft Auto почали з’являтися задовго до підтвердження Rockstar Games факту розробки GTA VI і, чесно кажучи, пора вже. І ось зараз Джейсон Шраєр з Bloomberg в окремій публікації підтвердив, що Rockstar Games ґрунтовно оновила свою корпоративну культуру, і це вплинуло на розробку шостої номерної частини відомого на весь світ кримінального бойовика. Так, якщо вірити інформаторам журналіста, в GTA VI з’явиться грабельний жіночий персонаж і ним стане дівчина-латиноамериканка.

Джейсон Шраєр з посиланням на людей, що близькі до розробки GTA, стверджує, що латиноамериканська героїня стане одним із двох головних героїв. На сюжет та створення героїв розробників надихнула нашуміла історія пари сумнозвісних злочинців — Бонні і Клайда відомі американські грабіжники, що діяли за часів Великої депресії..

Bloomberg: Rockstar Games has overhauled its workplace culture Grand Theft Auto 6 will also feature a playable female protagonist for the first time; she's a latina that is one of a pair of leading characters, influenced by Bonnie & Clydehttps://t.co/3iu1w6NIhB pic.twitter.com/6ROTQFz3XA — Nibel (@Nibellion) July 27, 2022

У публікації Bloomberg зазначається, що Rockstar внесла багато змін у розробку і, серед іншого, зменшивши різницю в оплаті праці між розробниками-жінками та розробниками-чоловіками, яка існує за лаштунками. Також керівництво зобов’язалося не ігнорувати та відповідним чином реагувати на відверто нетолерантно образливі жарти над меншинами та маргінальними групами.

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Це дуже серйозна зміна, яка має величезне значення для майбутнього франшизи — якщо ці повідомлення врешті-решт підтвердяться, то GTA VI стане першою грою в серії з жінкою-протагоністкою. Але тут є й зворотний бік медалі й подібна різка зміна курсу може сподобатися далеко не всім поціновувачам серії — для попередніх частин характерна сексуальна об’єктивізація жінок та і трансфобних жартів у них вистачало.

Кодова частина нової GTA VI — Project Americas, а дії розгортаються у вигаданому Маямі зі світом, який постійно розширюватиметься з часом, додаючи нові міста, які гравці зможуть досліджувати. Ще одна велика зміна, яка випливає зі звіту Bloomberg, — нова частина отримає стільки закритих приміщень для дослідження, скільки не було у жодній попередній. Це означає, що шанси підійти до будинку та просто зайти туди значно зростають. Якщо вірити звіту, то GTA VI обіцяє дуже багато нового, тож Rockstar має всі шанси у майбутньому вчергове сколихнути індустрію. Проте, як завжди, краще зосередитися на сьогоденні та не створювати надмірних очікувань, щоб вберегти себе від гірких розчарувань.