В GTA VI з’явиться жінка-протагоніст (вперше в серії) — Bloomberg

Повідомлення про великі зміни в Grand Theft Auto почали з’являтися задовго до підтвердження Rockstar Games факту розробки GTA VI і, чесно кажучи, пора вже. І ось зараз Джейсон Шраєр з Bloomberg в окремій публікації підтвердив, що Rockstar Games ґрунтовно оновила свою корпоративну культуру, і це вплинуло на розробку шостої номерної частини відомого на весь світ кримінального бойовика. Так, якщо вірити інформаторам журналіста, в GTA VI з’явиться грабельний жіночий персонаж і ним стане дівчина-латиноамериканка.
Джейсон Шраєр з посиланням на людей, що близькі до розробки GTA, стверджує, що латиноамериканська героїня стане одним із двох головних героїв. На сюжет та створення героїв розробників надихнула нашуміла історія пари сумнозвісних злочинців — Бонні і Клайда відомі американські грабіжники, що діяли за часів Великої депресії..
Bloomberg: Rockstar Games has overhauled its workplace culture
Grand Theft Auto 6 will also feature a playable female protagonist for the first time; she's a latina that is one of a pair of leading characters, influenced by Bonnie & Clydehttps://t.co/3iu1w6NIhB pic.twitter.com/6ROTQFz3XA
— Nibel (@Nibellion) July 27, 2022
У публікації Bloomberg зазначається, що Rockstar внесла багато змін у розробку і, серед іншого, зменшивши різницю в оплаті праці між розробниками-жінками та розробниками-чоловіками, яка існує за лаштунками. Також керівництво зобов’язалося не ігнорувати та відповідним чином реагувати на відверто нетолерантно образливі жарти над меншинами та маргінальними групами.
Це дуже серйозна зміна, яка має величезне значення для майбутнього франшизи — якщо ці повідомлення врешті-решт підтвердяться, то GTA VI стане першою грою в серії з жінкою-протагоністкою. Але тут є й зворотний бік медалі й подібна різка зміна курсу може сподобатися далеко не всім поціновувачам серії — для попередніх частин характерна сексуальна об’єктивізація жінок та і трансфобних жартів у них вистачало.
Кодова частина нової GTA VI — Project Americas, а дії розгортаються у вигаданому Маямі зі світом, який постійно розширюватиметься з часом, додаючи нові міста, які гравці зможуть досліджувати. Ще одна велика зміна, яка випливає зі звіту Bloomberg, — нова частина отримає стільки закритих приміщень для дослідження, скільки не було у жодній попередній. Це означає, що шанси підійти до будинку та просто зайти туди значно зростають. Якщо вірити звіту, то GTA VI обіцяє дуже багато нового, тож Rockstar має всі шанси у майбутньому вчергове сколихнути індустрію. Проте, як завжди, краще зосередитися на сьогоденні та не створювати надмірних очікувань, щоб вберегти себе від гірких розчарувань.