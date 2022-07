В GTA VI з’явиться жінка-протагоніст (вперше в серії) — Bloomberg

Повідомлення про великі зміни в Grand Theft Auto почали з’являтися задовго до підтвердження Rockstar Games факту розробки GTA VI і, чесно кажучи, пора вже. І ось зараз Джейсон Шраєр з Bloomberg в окремій публікації підтвердив, що Rockstar Games ґрунтовно оновила свою корпоративну культуру, і це вплинуло на розробку шостої номерної частини відомого на весь світ кримінального бойовика. Так, якщо вірити інформаторам журналіста, в GTA VI з’явиться грабельний жіночий персонаж і ним стане дівчина-латиноамериканка.

Джейсон Шраєр з посиланням на людей, що близькі до розробки GTA, стверджує, що латиноамериканська героїня стане одним із двох головних героїв. На сюжет та створення героїв розробників надихнула нашуміла історія пари сумнозвісних злочинців — Бонні і Клайда відомі американські грабіжники, що діяли за часів Великої депресії..

Bloomberg: Rockstar Games has overhauled its workplace culture

