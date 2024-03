В iPhone 16 зменшаться рамки дисплея, а версії Pro отримають більші екрани та розміри корпусу

Як стверджують обізнані джерела, Apple планує максимізувати розмір дисплея в майбутніх смартфонах серії iPhone 16 за допомогою нової технології ультратонких рамок.

Apple використовуватиме технологію Border Reduction Structure (BRS), щоб мінімізувати рамку в нижній частині дисплея. BRS досягає цього шляхом згортання внутрішньої мідної проводки в більш компактний пакет. Компанія планує застосувати технологію безрамкового дисплея на всіх чотирьох моделях iPhone 16, які мають вийти в другій половині цього року.

Згідно з наявною інформацією, Apple вже намагалася застосувати цю технологію до iPhone, але попередні спроби були згорнуті через проблеми з нагріванням. Але завдяки нещодавнім вдосконаленням технології розсіювання тепла компанія знову повернулася до ідеї впровадження BRS.

Минулого року Apple зменшила рамки на моделях iPhone 15 Pro за допомогою технології LIPO. Завдяки цьому рамки зменшились (з 2,2 мм на моделях iPhone 14) до 1,5 мм.

Також повідомляється, що нові моделі iPhone 16 Pro матимуть значно більші розміри дисплея, ніж поточні версії iPhone 15 Pro. Очікується, що iPhone 16 Pro матиме 6,27-дюймовий дисплей (159,31 мм), а iPhone 16 Pro Max — 6,85-дюймовий (174,06 мм).

Зі збільшенням розміру дисплея збільшаться і розміри корпусу iPhone. iPhone 16 Pro та 16 Pro Max будуть трохи вищими та ширшими за своїх попередників. Це дозволить збільшити внутрішній простір для компонентів. Наприклад, моделі iPhone 16 Pro можуть отримати більші та довговічні батареї.

Очікується, що моделі iPhone 16 та iPhone 16 Plus не зміняться у розмірах і відповідатимуть iPhone 15 і iPhone 15 Plus. Проте з виходом iPhone 17 і iPhone 17 Plus у 2025 році очікується, що Apple також представить більші розміри дисплеїв діагоналлю 6,27 і 6,86 дюйма для своїх стандартних моделей iPhone.

Джерело: macrumors

