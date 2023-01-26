Національний енерготрейдер та турецька Karpowership розроблять проект постачання в Україну 500 МВт електрики за допомогою плавучих електростанцій

Турецька компанія Karpowership підписала меморандум про взаєморозуміння з державним трейдером АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») для розширення співробітництва в галузі постачання електроенергії та якнайшвидшого початку використання плавучих електростанцій потужністю 500 МВт для пом’якшення наслідків кризи, викликаної російськими ракетними обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури.

Karpowership та ЕКУ працюватимуть разом із національними та міжнародними організаціями над розробкою та фінансуванням вироблення 500 МВт електроенергії, достатньої для електропостачання понад 1 млн домогосподарств.

Серед варіантів встановлення та підключення плавучих електростанцій – швартування на шельфі Молдови та Румунії у Чорному морі із підключенням до електромережі України. Karpowership та ЕКУ співпрацюватимуть із молдавською та румунською владою для оцінки життєздатності цих двох варіантів.

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“Karpowership рада працювати з ЕКУ над пом’якшенням енергетичної кризи в Україні”, – йдеться у заяві Зейнеп Харези, комерційної директорки компанії.

Обидві сторони домовилися проводити регулярні зустрічі для спільної розробки та реалізації проєкту та спільної роботи для отримання необхідних дозволів та погоджень для співпраці з третіми сторонами, включаючи міжнародні організації, йдеться у заяві.

«Енергосистема України зазнала 12 масованих російських атак. Дефіцит електроенергії внаслідок пошкодження генеруючої інфраструктури України зростає. Поки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених потужностей, що генерують, неможливо, і нам потрібно шукати інноваційні рішення для подолання поточної кризи. Технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгортати нові потужності, що генерують, з метою цільового спрямування в українську мережу. Ми віримо, що це може призвести до зміни парадигми розв’язання енергетичної кризи в Україні під час російських атак на інфраструктуру», – зазначив генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.

Флот компанії Karpowership налічує 36 плавучих електростанцій загальною потужністю до 6 ГВт. Компанія вже працює по всій Африці, у Новій Каледонії та Бразилії та веде переговори з кількома європейськими країнами про постачання до 2 ГВт електроенергії.

Джерела: Anadolu, АТ «ЕКУ»