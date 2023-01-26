Новини

Національний енерготрейдер та турецька Karpowership розроблять проект постачання в Україну 500 МВт електрики за допомогою плавучих електростанцій

Національний енерготрейдер та турецька Karpowership розроблять проект постачання в Україну 500 МВт електрики за допомогою плавучих електростанцій

Турецька компанія Karpowership підписала меморандум про взаєморозуміння з державним трейдером АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») для розширення співробітництва в галузі постачання електроенергії та якнайшвидшого початку використання плавучих електростанцій потужністю 500 МВт для пом’якшення наслідків кризи, викликаної російськими ракетними обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури.

Допомагаємо

Unrecognizable

Допомагаємо бійцям на Луганському напрямку - збираємо кошти на автівку

Karpowership та ЕКУ працюватимуть разом із національними та міжнародними організаціями над розробкою та фінансуванням вироблення 500 МВт електроенергії, достатньої для електропостачання понад 1 млн домогосподарств.

1111

Серед варіантів встановлення та підключення плавучих електростанцій – швартування на шельфі Молдови та Румунії у Чорному морі із підключенням до електромережі України. Karpowership та ЕКУ співпрацюватимуть із молдавською та румунською владою для оцінки життєздатності цих двох варіантів.

Курс
МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ
Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
manager

“Karpowership рада працювати з ЕКУ над пом’якшенням енергетичної кризи в Україні”, – йдеться у заяві Зейнеп Харези, комерційної директорки компанії.

Обидві сторони домовилися проводити регулярні зустрічі для спільної розробки та реалізації проєкту та спільної роботи для отримання необхідних дозволів та погоджень для співпраці з третіми сторонами, включаючи міжнародні організації, йдеться у заяві.

«Енергосистема України зазнала 12 масованих російських атак. Дефіцит електроенергії внаслідок пошкодження генеруючої інфраструктури України зростає. Поки війна триває, будівництво нових енергоблоків для відновлення втрачених або пошкоджених потужностей, що генерують, неможливо, і нам потрібно шукати інноваційні рішення для подолання поточної кризи. Технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгортати нові потужності, що генерують, з метою цільового спрямування в українську мережу. Ми віримо, що це може призвести до зміни парадигми розв’язання енергетичної кризи в Україні під час російських атак на інфраструктуру», – зазначив генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.

Флот компанії Karpowership налічує 36 плавучих електростанцій загальною потужністю до 6 ГВт. Компанія вже працює по всій Африці, у Новій Каледонії та Бразилії та веде переговори з кількома європейськими країнами про постачання до 2 ГВт електроенергії.

Плавучі електростанції турецької компанії Karpowership зможуть виробляти 300 МВт електроенергії для України – угода перебуває на стадії переговорів

Джерела: Anadolu, АТ «ЕКУ»


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати