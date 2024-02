В місії Odysseus скоро закінчиться енергія, а перший японський місячний модуль раптово «прокинувся» після двотижневої ночі

Минулого тижня космічний апарат Intuitive Machines Odysseus таки висадився на Місяці, хоча місія пройшла не без труднощів — команда звітувала про проблеми з перемикачем, який мав активувати лазери для безпечної посадки.

На щастя, на борту космічного корабля була експериментальна навігаційна система NASA, і інженери в останню хвилину розробили програмний патч для отримання необхідних даних про висоту та швидкість саме з неї й забезпечити безпечну посадку космічного корабля.

Попри усі старання Intuitive Machines зрештою відзвітувала, що Odysseus перебуває на боку, а його сонячні панелі розвернуті не в ту сторону — станом на вечір понеділка модуль все ще надсилав дані та зображення, однак, ймовірно, вже сьогодні, в нього закінчиться енергія (на цю мить нових повідомлень щодо роботи місії поки не було).

Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light. Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning. Image credit: NASA/Goddard/Arizona State… pic.twitter.com/FFt8CXZPIC

