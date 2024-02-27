В місії Odysseus скоро закінчиться енергія, а перший японський місячний модуль раптово «прокинувся» після двотижневої ночі

Минулого тижня космічний апарат Intuitive Machines Odysseus таки висадився на Місяці, хоча місія пройшла не без труднощів — команда звітувала про проблеми з перемикачем, який мав активувати лазери для безпечної посадки.

На щастя, на борту космічного корабля була експериментальна навігаційна система NASA, і інженери в останню хвилину розробили програмний патч для отримання необхідних даних про висоту та швидкість саме з неї й забезпечити безпечну посадку космічного корабля.

Попри усі старання Intuitive Machines зрештою відзвітувала, що Odysseus перебуває на боку, а його сонячні панелі розвернуті не в ту сторону — станом на вечір понеділка модуль все ще надсилав дані та зображення, однак, ймовірно, вже сьогодні, в нього закінчиться енергія (на цю мить нових повідомлень щодо роботи місії поки не було).

Flight controllers intend to collect data until the lander’s solar panels are no longer exposed to light. Based on Earth and Moon positioning, we believe flight controllers will continue to communicate with Odysseus until Tuesday morning. Image credit: NASA/Goddard/Arizona State… pic.twitter.com/FFt8CXZPIC — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024

Тим часом японський модуль SLIM, який зазнав подібної проблеми під час посадки, несподівано «прокинувся» після довгої місячної ночі й надіслав сигнал у неділю ввечері.

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В JAXA назвали це «дивом», оскільки апарат не був розробленим, щоб пережити місячну ніч (місячна ніч триває два земні тижні, а температура в регіоні у цей час може сягати до -170°C, що потенційно небезпечно для електроніки SLIM).

Висадка модуля 20 січня на Місяці зробила Японію 5-ю країною, якій це вдалося. Однак SLIM перевернувся більше, ніж потрібно — як наслідок, його сонячні батареї були розвернуті у неправильному напрямку. За тиждень JAXA повідомило, що відновило з апаратом зв’язок і він взявся до роботи перед відходом у «сплячку».

JAXA каже, що недільний сигнал був коротким, оскільки ще був «місячний полудень», а SLIM мав дуже високу температуру, близько 100°C. Космічна агенція планує знову встановити контакт, коли апарат охолоне.

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