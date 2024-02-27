Новини Наука та космос 27.02.2024 о 08:59 comment views icon

В місії Odysseus скоро закінчиться енергія, а перший японський місячний модуль раптово «прокинувся» після двотижневої ночі

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Катерина Даньшина

Авторка новин ITC.ua

Минулого тижня космічний апарат Intuitive Machines Odysseus таки висадився на Місяці, хоча місія пройшла не без труднощів — команда звітувала про проблеми з перемикачем, який мав активувати лазери для безпечної посадки.

На щастя, на борту космічного корабля була експериментальна навігаційна система NASA, і інженери в останню хвилину розробили програмний патч для отримання необхідних даних про висоту та швидкість саме з неї й забезпечити безпечну посадку космічного корабля.

Фото, що зробив Odysseus приблизно через 35 секунд після того, як перевернувся.
Фото, яке зробив Odysseus приблизно через 35 секунд після того, як перевернувся.

Попри усі старання Intuitive Machines зрештою відзвітувала, що Odysseus  перебуває на боку, а його сонячні панелі розвернуті не в ту сторону — станом на вечір понеділка модуль все ще надсилав дані та зображення, однак, ймовірно, вже сьогодні, в нього закінчиться енергія (на цю мить нових повідомлень щодо роботи місії поки не було).

Тим часом японський модуль SLIM, який зазнав подібної проблеми під час посадки, несподівано «прокинувся» після довгої місячної ночі й надіслав сигнал у неділю ввечері.

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В JAXA назвали це «дивом», оскільки апарат не був розробленим, щоб пережити місячну ніч (місячна ніч триває два земні тижні, а температура в регіоні у цей час може сягати до -170°C, що потенційно небезпечно для електроніки SLIM).

Японський зонд SLIM надіслав моторошне фото з Місяця перед тим, як його «огорнула» місячна ніч
Японський зонд SLIM надіслав «моторошне» фото з Місяця перед тим, як його «огорнула» місячна ніч

Висадка модуля 20 січня на Місяці зробила Японію 5-ю країною, якій це вдалося. Однак SLIM перевернувся більше, ніж потрібно — як наслідок, його сонячні батареї були розвернуті у неправильному напрямку. За тиждень JAXA повідомило, що відновило з апаратом зв’язок і він взявся до роботи перед відходом у «сплячку».

JAXA каже, що недільний сигнал був коротким, оскільки ще був «місячний полудень», а SLIM мав дуже високу температуру, близько 100°C. Космічна агенція планує знову встановити контакт, коли апарат охолоне.

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