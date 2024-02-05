Японський зонд SLIM надіслав це моторошне фото з Місяця перед тим, як його «огорнула» місячна ніч

Модуль, який приземлився на Місяці минулого місяця, відійшов у двотижневу «сплячку», з якої може й не повернутися.
20 січня довгоочікуване приземлення японського апарату для дослідження Місяця відзначилось тим, що SLIM перевернувся більше, ніж потрібно — як наслідок, його сонячні батареї були розвернуті у неправильному напрямку. За тиждень JAXA повідомило, що відновило з апаратом зв’язок і він взявся до роботи, зрештою надіславши кілька зображень.
Останнє — зроблене в кратері Шиолі, якраз перед відходом у сутінки:
Last night (1/31 ~ 2/1) we sent a command to switch on #SLIM’s communicator again just in case, but with no response, we confirmed SLIM had entered a dormant state. This is the last scene of the Moon taken by SLIM before dusk. #GoodAfterMoon #JAXA pic.twitter.com/V1iAUoxJFK
— 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) February 1, 2024
Місячна ніч триває два земні тижні, а температура в регіоні у цей час може сягати до -170°C, що потенційно небезпечно для електроніки SLIM.
15 лютого команда спробує знову встановити зв’язок з апаратом та увімкнути його, однак незалежно від результату модуль таки досяг повної та розширеної мети своєї місії — здійснив точну посадку, розгорнув пару невеликих місяцеходів та отримав величезну кількість наукових даних.
«Ми продовжуємо аналізи, щоб ідентифікувати гірські породи та оцінити хімічний склад мінералів — дані, які допоможуть розгадати таємницю походження Місяця. Результати оголосимо одразу після завершення дослідження», — йдеться у заяві JAXA (через Space).