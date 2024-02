Японський зонд SLIM надіслав це моторошне фото з Місяця перед тим, як його «огорнула» місячна ніч

Модуль, який приземлився на Місяці минулого місяця, відійшов у двотижневу «сплячку», з якої може й не повернутися.

20 січня довгоочікуване приземлення японського апарату для дослідження Місяця відзначилось тим, що SLIM перевернувся більше, ніж потрібно — як наслідок, його сонячні батареї були розвернуті у неправильному напрямку. За тиждень JAXA повідомило, що відновило з апаратом зв’язок і він взявся до роботи, зрештою надіславши кілька зображень.

Останнє — зроблене в кратері Шиолі, якраз перед відходом у сутінки:

Last night (1/31 ~ 2/1) we sent a command to switch on #SLIM’s communicator again just in case, but with no response, we confirmed SLIM had entered a dormant state. This is the last scene of the Moon taken by SLIM before dusk. #GoodAfterMoon #JAXA pic.twitter.com/V1iAUoxJFK

