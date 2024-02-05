Новини Наука та космос 05.02.2024 о 16:51 comment views icon

Японський зонд SLIM надіслав це моторошне фото з Місяця перед тим, як його «огорнула» місячна ніч

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https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Модуль, який приземлився на Місяці минулого місяця, відійшов у двотижневу «сплячку», з якої може й не повернутися.

20 січня довгоочікуване приземлення японського апарату для дослідження Місяця відзначилось тим, що SLIM перевернувся більше, ніж потрібно — як наслідок, його сонячні батареї були розвернуті у неправильному напрямку. За тиждень JAXA повідомило, що відновило з апаратом зв’язок і він взявся до роботи, зрештою надіславши кілька зображень.

Останнє — зроблене в кратері Шиолі, якраз перед відходом у сутінки:

Місячна ніч триває два земні тижні, а температура в регіоні у цей час може сягати до -170°C, що потенційно небезпечно для електроніки SLIM.

15 лютого команда спробує знову встановити зв’язок з апаратом та увімкнути його, однак незалежно від результату модуль таки досяг повної та розширеної мети своєї місії — здійснив точну посадку, розгорнув пару невеликих місяцеходів та отримав величезну кількість наукових даних.

«Ми продовжуємо аналізи, щоб ідентифікувати гірські породи та оцінити хімічний склад мінералів — дані, які допоможуть розгадати таємницю походження Місяця. Результати оголосимо одразу після завершення дослідження», — йдеться у заяві JAXA (через Space).

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