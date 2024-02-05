Японський зонд SLIM надіслав це моторошне фото з Місяця перед тим, як його «огорнула» місячна ніч

Модуль, який приземлився на Місяці минулого місяця, відійшов у двотижневу «сплячку», з якої може й не повернутися.

20 січня довгоочікуване приземлення японського апарату для дослідження Місяця відзначилось тим, що SLIM перевернувся більше, ніж потрібно — як наслідок, його сонячні батареї були розвернуті у неправильному напрямку. За тиждень JAXA повідомило, що відновило з апаратом зв’язок і він взявся до роботи, зрештою надіславши кілька зображень.

Останнє — зроблене в кратері Шиолі, якраз перед відходом у сутінки:

Last night (1/31 ~ 2/1) we sent a command to switch on #SLIM’s communicator again just in case, but with no response, we confirmed SLIM had entered a dormant state. This is the last scene of the Moon taken by SLIM before dusk. #GoodAfterMoon #JAXA pic.twitter.com/V1iAUoxJFK — 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) February 1, 2024

Місячна ніч триває два земні тижні, а температура в регіоні у цей час може сягати до -170°C, що потенційно небезпечно для електроніки SLIM.

15 лютого команда спробує знову встановити зв’язок з апаратом та увімкнути його, однак незалежно від результату модуль таки досяг повної та розширеної мети своєї місії — здійснив точну посадку, розгорнув пару невеликих місяцеходів та отримав величезну кількість наукових даних.