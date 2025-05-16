В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters

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Чиновники енергетичних установ США виявили приховані комунікаційні пристрої в обладнанні для сонячної енергетики, що постачається з Китаю. Першочергово йдеться про інвертори, які використовуються для підключення сонячних панелей та вітрових турбін до електричних мереж, а також присутні в акумуляторах, теплових насосах та зарядних пристроях для електромобілів.

Попри те, що інвертори створені для забезпечення віддаленого доступу для оновлень та обслуговування, комунальні компанії, які використовують їхні китайські версії, зазвичай послуговуються брандмауерами, аби запобігти прямому зв’язку із країною. Утім в деяких моделях експерти помітили несанкціоновані комунікаційні пристрої, які не зазначались в документації до продукції, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в енергетичних установах США.

За останні 9 місяців незадокументовані комунікаційні пристрої (у тому числі стільникові радіостанції) були виявлені також в сонячних батареях від кількох китайських постачальників. Точну кількість перевірених інверторів та батарей, а також назви постачальників джерела не надали.

Початкова загроза таких пристроїв полягає в тому, що вони можуть дозволити дистанційно обійти брандмауери, а далі сценарії використання можуть розгортатися різними способами. Один із варіантів — дистанційне вимкнення інверторів чи зміна їхніх налаштувань з метою дестабілізувати роботу електромереж чи пошкодити енергетичну інфраструктуру США, ввівши деякі регіони в блекаути.

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«Це фактично означає, що існує вбудований спосіб фізичного знищення мережі», – сказав один зі співрозмовників видання.

Публічно Уряд США не визнавав ці відкриття. На запит Reuters про коментар у Міністерстві енергетики заявили, що «постійно оцінюють ризики», пов’язані з новими технологіями, і що «існують значні труднощі» з розкриттям та документуванням функціональних можливостей виробниками.

«Ми знаємо, що Китай вважає за доцільне наражати принаймні деякі елементи нашої основної інфраструктури на ризик знищення або порушення роботи», — сказав Майк Роджерс, колишній директор Агентства національної безпеки США. «Думаю, що китайці частково сподіваються, що широке використання інверторів обмежує можливості Заходу для розв’язання проблеми безпеки».

Зважаючи на зростання напруженості в стосунках із Китаєм, США та інші країни переглядають можливості китайських поставок для стратегічної інфраструктури. В лютому два сенатори внесли на розгляд законопроєкт, який забороняє Міністерству внутрішньої безпеки купувати батареї у деяких китайських організацій, починаючи з жовтня 2027 року (він і досі не прийнятий).

За даними Wood Mackenzie, китайська Huawei є найбільшим у світі постачальником інверторів, на яку припало 29% світових поставок у 2022 році (далі йдуть Sungrow та Ginlong Solis — так само дві китайські компанії). З 2019 року США обмежили доступ Huawei до американських технологій через загрозу нацбезпеці. Зважаючи на те, що законодавство Китаю зобов’язує місцевих виробників співпрацювати з розвідувальними службами, ці тривоги явно небезпідставні.

Яка ситуація в інших країнах? Наразі понад 200 ГВт європейських сонячних потужностей Європи пов’язано з інверторами, виготовленими в Китаї, що еквівалентно понад 200 атомним електростанціям.

Такі країни, як Литва та Естонія вже визнали загрози енергетичній безпеці від Китаю, і перша в листопаді ухвалила закон, який блокує віддалений доступ країни до сонячних, вітрових та акумуляторних установок потужністю понад 100 кіловатів, стандартно обмежуючи використання китайських інверторів. Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявляв, що їхня країна може опинитися під загрозою шантажу з боку Китаю, якщо не заборонить китайські технології у ключових секторах економіки, зокрема й пов’язаних з сонячною енергетикою. У Великій Британії тим часом триває урядовий огляд китайських технологій відновлюваної енергії — з інверторами в тому числі.

Розділ Технології виходить за підтримки

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