banner
Новини Ігри 24.02.2026 comment views icon

В Steam запустили перший у 2026 році "Фестиваль новинок": сотні демо безплатні на 7 днів

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В Steam запустили перший у 2026 році "Фестиваль новинок": сотні демо безплатні на 7 днів
Dosa Divas

У Stream стартував перший “Фестиваль новинок” у 2026 році. Геймерів чекає тиждень із сотнями демо, де можна знайти справжній скарб для самого себе.


На фестивалі представлено купу майбутніх ігор від великих і маленьких студій. Це гарна нагода відкрити нові жанри й знайти щось цікаве без жодних витрат. Подія може здатися трохи хаотичною через величезну кількість проєктів, але саме в цьому її привабливість: ви отримуєте можливість протестувати те, що зазвичай залишилося б поза увагою.

ITC традиційно зібрав невеликий список ігор, які можуть зацікавити вас на “Фестивалі новинок” Steam. Акція триватиме до 2 березня.

Безплатні демо на фестивалі Steam

  • Vampire Crawlers: The Turbo — Poncle після успіху Vampire Survivors представила новинку, яка виглядає як олдскульний dungeon crawler, але з тією ж формулою прогресу, картковими атаками та постійними апгрейдами.
  • Dosa Divas — дві сестри та їхній меха-друг протистоять третій сестрі, яка будує імперію фастфуду. Тут є покрокові бої з реальним таймінгом і кулінарні мініігри.
  • Australia Did It — нова гра від Rami Ismail та Aesthetician Labs, де ви захищаєте поїзд від пустельних монстрів, комбінуєте юнітів для нових здібностей і б’єтеся з ворогами під час руху.
  • Emery Hearts — атмосферна RPG про хлопця, який відкриває силу кристалів, бореться з зараженими роботами, розгадує головоломки та вирішує врятувати машини ціною живих або знайти баланс для майбутнього планети.
  • Denshattack! — екшн-RPG, де ти керуєш персоналізованим потягом, виконуєш трюки, будуєш репутацію серед повстанців, змагаєшся з химерними босами та мчиш крізь Японію, щоб кинути виклик корпорації Miraidō.
  • All Will Rise — рольова карткова кримінальна драма, де ви розслідуєте вбивство річки, збираєте команду, ведете стратегічні карткові баталії в суді та вирішуєте долю міста Музіріс у протистоянні з корумпованим мільярдером.
  • Damon and Baby — кооперативний шутер із кастомізацією та швидким боєм у стилі Smash TV та Zombies Ate My Neighbors.
  • The Last Gas Station — симулятор, де треба відновити занедбану автозаправку й магазин, розвивати бізнес вдень, але вночі приходить таємнича небезпека.
  • Zero Parades: For Dead Spies — гра про шпигуна, чия місія одразу провалюється, з дивними діалогами, чорним гумором і глибокою рольовою системою від авторів Disco Elysium.
  • King Crab — копайте траншеї, будуйте стіни, досліджуйте пляж і захищайте свій піщаний замок від припливу.

Зазначимо, що фестиваль демоверсій завершує зимовий період 2025-2026 років. Попереду ще більше заходів від Valve, яких буде по кілька на місяць. Березень принесе одразу три акції, серед них найцікавіший великий весняний розпродаж Steam 2026 року.


Популярні новини

arrow left
arrow right
Epic Games Store віддає інді-головоломку про редагування реальності з рейтингом 94%
Геймер пообіцяв сину PS5 та GTA 6 на релізі, якщо той візьме платину в Crash Bandicoot 4
Рух за права геймерів Stop Killing Games створить неурядові організації в ЄС та США
В GOG безплатно віддають оригінальну трилогію Alone in the Dark
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%
Дочекались: Far Cry 3 додає підтримку 60 FPS на консолях з 21 січня
Понад 700 геймерів обміняли свою кров на безплатну копію Vampires: Bloodlord Rising
Розробників Final Fantasy 11 змусили вручну вбивати босів через збій на сервері 
Розробник Highguard звільнив "більшість" команди через 2 тижні після запуску
Нова Fable вийде восени: відео геймплею та багато інформації про гру
Юний Тодд Говард вкрав диск у брата, щоб пограти в першу Fallout 
Перші незалежні тести DLSS 4.5 підтверджують значне падіння продуктивності на відеокартах попередніх поколінь
Битва сховищ: Amazon готує реаліті-шоу на основі Fallout Shelter
Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти
GTA 6 вийде без фізичної версії на старті, — інсайдер
Понад 50% геймерів PS5 закинули ремастер Oblivion після 15 годин гри
"Дуже багато вогню": Свен Вінке заспойлерив фінал Divinity
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Epic Games Store віддає культову RPG про детектива з амнезією
Портрет українського геймера у 2026 році: RTX 3060, 32 ГБ оперативної пам’яті та S.T.A.L.K.E.R. 2 у бібліотеці
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати