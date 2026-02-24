В Steam запустили перший у 2026 році "Фестиваль новинок": сотні демо безплатні на 7 днів

У Stream стартував перший “Фестиваль новинок” у 2026 році. Геймерів чекає тиждень із сотнями демо, де можна знайти справжній скарб для самого себе.
На фестивалі представлено купу майбутніх ігор від великих і маленьких студій. Це гарна нагода відкрити нові жанри й знайти щось цікаве без жодних витрат. Подія може здатися трохи хаотичною через величезну кількість проєктів, але саме в цьому її привабливість: ви отримуєте можливість протестувати те, що зазвичай залишилося б поза увагою.
ITC традиційно зібрав невеликий список ігор, які можуть зацікавити вас на “Фестивалі новинок” Steam. Акція триватиме до 2 березня.
Безплатні демо на фестивалі Steam
- Vampire Crawlers: The Turbo — Poncle після успіху Vampire Survivors представила новинку, яка виглядає як олдскульний dungeon crawler, але з тією ж формулою прогресу, картковими атаками та постійними апгрейдами.
- Dosa Divas — дві сестри та їхній меха-друг протистоять третій сестрі, яка будує імперію фастфуду. Тут є покрокові бої з реальним таймінгом і кулінарні мініігри.
- Australia Did It — нова гра від Rami Ismail та Aesthetician Labs, де ви захищаєте поїзд від пустельних монстрів, комбінуєте юнітів для нових здібностей і б’єтеся з ворогами під час руху.
- Emery Hearts — атмосферна RPG про хлопця, який відкриває силу кристалів, бореться з зараженими роботами, розгадує головоломки та вирішує врятувати машини ціною живих або знайти баланс для майбутнього планети.
- Denshattack! — екшн-RPG, де ти керуєш персоналізованим потягом, виконуєш трюки, будуєш репутацію серед повстанців, змагаєшся з химерними босами та мчиш крізь Японію, щоб кинути виклик корпорації Miraidō.
- All Will Rise — рольова карткова кримінальна драма, де ви розслідуєте вбивство річки, збираєте команду, ведете стратегічні карткові баталії в суді та вирішуєте долю міста Музіріс у протистоянні з корумпованим мільярдером.
- Damon and Baby — кооперативний шутер із кастомізацією та швидким боєм у стилі Smash TV та Zombies Ate My Neighbors.
- The Last Gas Station — симулятор, де треба відновити занедбану автозаправку й магазин, розвивати бізнес вдень, але вночі приходить таємнича небезпека.
- Zero Parades: For Dead Spies — гра про шпигуна, чия місія одразу провалюється, з дивними діалогами, чорним гумором і глибокою рольовою системою від авторів Disco Elysium.
- King Crab — копайте траншеї, будуйте стіни, досліджуйте пляж і захищайте свій піщаний замок від припливу.
Зазначимо, що фестиваль демоверсій завершує зимовий період 2025-2026 років. Попереду ще більше заходів від Valve, яких буде по кілька на місяць. Березень принесе одразу три акції, серед них найцікавіший великий весняний розпродаж Steam 2026 року.
