В Україні планують відновити виробництво автомобілів ЛуАЗ – електричного пікапа з двигуном на 5 кВт за ціною біля $5000

Власник і керівник компанії Luaz Motors Вадим Ігнатов заявив про намір відновити відомий автомобільний бренд ЛуАЗ. Він має намір розпочати виробництво електромобілів під цією маркою.

На думку Вадима Ігнатова, Україні необхідний транспортний засіб, який міг би задовольнити потреби малого бізнесу, фермерських господарств та домогосподарств. До того ж такий автомобіль повинен мати просту конструкцію та бути легко придатним до обслуговування чи ремонту. Разом з тим, автомобіль повинен бути електричним, придатним до виробництва в Україні та з доступною ціною.

«Колись в українській історії вже був такий автомобіль, але з ДВЗ. Це славнозвісна Волинянка – ЛуАЗ 969, автомобіль який вірою і правдою служив багатьом українцям роками», – пише Вадим Ігнатов.

Йому було прикро, що цей бренд зник в буремні роки. Тому Ігнатов вирішив відродити його та почати випуск електромобілів ЛуАЗ. Для цього було зроблено чимало роботи. Так, обрано оптимальний, на думку Ігнатова, формфактор – пікап. Він зможе задовольнити потреби в утилітарних перевезеннях та має універсальну платформу для великої кількості варіантів використання.

Планується випускати два варіанти пікапа:

«Фермер» – з двомісною кабіною та великим вантажним відсіком;

«Сіті» – з чотирьохмісною кабіною та меншим вантажним відсіком.

Вже вдалося розробити та протестувати конструкцію пікапів – міцну, надійну та не складну у виробництві. Розроблено оптимальну систему електричного приводу, яка з одного боку надає мінімально необхідні експлуатаційні якості, а з іншого забезпечує мінімальне споживання електричної енергії. Тим самим знижуються вимоги до акумуляторної батареї, вартість якої складає основну частину ціни всього електромобілю. Наразі проходять ходові випробування, тестування в реальних умовах використання та на різних місцевостях.

За даними Auto-Consulting, електричний пікап ЛуАЗ отримав двигун потужністю 5 кВт. Він споживатиме 7 кВт-год енергії на 100 км пробігу та забезпечить максимальну швидкість 50 км/год (щоб відповідати вимогам категорії L7e). Орієнтовна ціна транспортного засобу трохи перевищуватиме $5000.

Разом з тим, попереду ще чимало роботи, і війна вносить свої корективи в початкові плани. Оскільки Луцьк перебуває в небезпечній прикордонній зоні, де кожного дня можливого чекати на провокації з боку агресорів, виробництво вирішили розгортати в інших, більш безпечних регіонах України. Також виникли складнощі із постачальниками запчастин, оскільки деякі компанії зруйновано, деякі працюють нестабільно.

Проте найближчим часом випробування будуть завершені, наявні проблеми планується розв’язати вже найближчим часом, і вже на початку наступного року планується розпочати приймання замовлень на український електромобіль ЛуАЗ.