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В Україні планують відновити виробництво автомобілів ЛуАЗ – електричного пікапа з двигуном на 5 кВт за ціною біля $5000

В Україні планують відновити виробництво автомобілів ЛуАЗ – електричного пікапа з двигуном на 5 кВт за ціною біля $5000

Власник і керівник компанії Luaz Motors Вадим Ігнатов заявив про намір відновити відомий автомобільний бренд ЛуАЗ. Він має намір розпочати виробництво електромобілів під цією маркою.

На думку Вадима Ігнатова, Україні необхідний транспортний засіб, який міг би задовольнити потреби малого бізнесу, фермерських господарств та домогосподарств. До того ж такий автомобіль повинен мати просту конструкцію та бути легко придатним до обслуговування чи ремонту. Разом з тим, автомобіль повинен бути електричним, придатним до виробництва в Україні та з доступною ціною.

«Колись в українській історії вже був такий автомобіль, але з ДВЗ. Це славнозвісна Волинянка – ЛуАЗ 969, автомобіль який вірою і правдою служив багатьом українцям роками», – пише Вадим Ігнатов.

Йому було прикро, що цей бренд зник в буремні роки. Тому Ігнатов вирішив відродити його та почати випуск електромобілів ЛуАЗ. Для цього було зроблено чимало роботи. Так, обрано оптимальний, на думку Ігнатова, формфактор – пікап. Він зможе задовольнити потреби в утилітарних перевезеннях та має універсальну платформу для великої кількості варіантів використання.

Владелец и руководитель компании Luaz Motors Вадим Игнатов заявил о намерении возродить известный автомобильный бренд ЛуАЗ. Он намерен приступить к производству электромобилей под этой маркой. По мнению Вадима Игнатова, Украине необходимо транспортное средство, которое могло бы удовлетворить потребности малого бизнеса, фермерских хозяйств и домохозяйств. К тому же, такой автомобиль должен иметь простую конструкцию и быть легко пригодным к обслуживанию или ремонту. Вместе с тем автомобиль должен быть электрическим, пригодным к производству в Украине и иметь доступную цену. «Когда-то в украинской истории уже был такой автомобиль, но с ДВС. Это славная Волынянка – ЛуАЗ 969, автомобиль верой и правдой служивший многим украинцам годами», – пишет Вадим Игнатов. Ему было досадно, что этот бренд исчез в неспокойные годы. Потому Игнатов решил возродить его и начать выпуск электромобилей ЛуАЗ. Для этого уже было сделано много работы. Так, выбран оптимальный, по мнению Игнатова, форм-фактор – пикап. Он сможет удовлетворить потребности утилитарных перевозок и имеет универсальную платформу для большого количества вариантов использования. Планируется выпускать два варианта пикапа: «Фермер» – с двухместной кабиной и большим грузовым отсеком; «Сити» – с четырехместной кабиной и меньшим грузовым отсеком. Уже удалось разработать и протестировать конструкцию пикапов – крепкую, надёжную и не сложную в производстве. Разработана оптимальная система электрического привода, которая с одной стороны предоставляет минимально необходимые эксплуатационные качества, а с другой обеспечивает минимальное потребление электрической энергии. Тем самым снижаются требования к аккумуляторной батарее, стоимость которой составляет основную часть цены всего электромобиля. Сейчас проходят ходовые испытания, тестирование в реальных условиях использования и на разных местностях. По данным Auto-Consulting, электрический пикап ЛуАЗа получил двигатель мощностью 5 кВт. Он потребляет 7 кВтч энергии на 100 км пробега и обеспечит максимальную скорость 50 км/ч. Ориентировочная цена транспортного средства будет немного превышать $5100. Вместе с тем впереди ещё немало работы, и война вносит свои коррективы в первоначальные планы. Поскольку Луцк находится в опасной приграничной зоне, где каждый день можно ждать провокации со стороны агрессоров, производство решили разворачивать в других, более безопасных регионах Украины. Также возникли сложности с поставщиками запчастей, поскольку некоторые компании разрушены, некоторые работают нестабильно. Однако в ближайшее время испытания будут завершены, существующие проблемы должны решить в ближайшее время, и уже в начале следующего года планируется начать приём заказов на украинский электромобиль ЛуАЗ.

Планується випускати два варіанти пікапа:

  • «Фермер» – з двомісною кабіною та великим вантажним відсіком;
  • «Сіті» – з чотирьохмісною кабіною та меншим вантажним відсіком.

Вже вдалося розробити та протестувати конструкцію пікапів – міцну, надійну та не складну у виробництві. Розроблено оптимальну систему електричного приводу, яка з одного боку надає мінімально необхідні експлуатаційні якості, а з іншого забезпечує мінімальне споживання електричної енергії. Тим самим знижуються вимоги до акумуляторної батареї, вартість якої складає основну частину ціни всього електромобілю. Наразі проходять ходові випробування, тестування в реальних умовах використання та на різних місцевостях.

Владелец и руководитель компании Luaz Motors Вадим Игнатов заявил о намерении возродить известный автомобильный бренд ЛуАЗ. Он намерен приступить к производству электромобилей под этой маркой. По мнению Вадима Игнатова, Украине необходимо транспортное средство, которое могло бы удовлетворить потребности малого бизнеса, фермерских хозяйств и домохозяйств. К тому же, такой автомобиль должен иметь простую конструкцию и быть легко пригодным к обслуживанию или ремонту. Вместе с тем автомобиль должен быть электрическим, пригодным к производству в Украине и иметь доступную цену. «Когда-то в украинской истории уже был такой автомобиль, но с ДВС. Это славная Волынянка – ЛуАЗ 969, автомобиль верой и правдой служивший многим украинцам годами», – пишет Вадим Игнатов. Ему было досадно, что этот бренд исчез в неспокойные годы. Потому Игнатов решил возродить его и начать выпуск электромобилей ЛуАЗ. Для этого уже было сделано много работы. Так, выбран оптимальный, по мнению Игнатова, форм-фактор – пикап. Он сможет удовлетворить потребности утилитарных перевозок и имеет универсальную платформу для большого количества вариантов использования. Планируется выпускать два варианта пикапа: «Фермер» – с двухместной кабиной и большим грузовым отсеком; «Сити» – с четырехместной кабиной и меньшим грузовым отсеком. Уже удалось разработать и протестировать конструкцию пикапов – крепкую, надёжную и не сложную в производстве. Разработана оптимальная система электрического привода, которая с одной стороны предоставляет минимально необходимые эксплуатационные качества, а с другой обеспечивает минимальное потребление электрической энергии. Тем самым снижаются требования к аккумуляторной батарее, стоимость которой составляет основную часть цены всего электромобиля. Сейчас проходят ходовые испытания, тестирование в реальных условиях использования и на разных местностях. По данным Auto-Consulting, электрический пикап ЛуАЗа получил двигатель мощностью 5 кВт. Он потребляет 7 кВтч энергии на 100 км пробега и обеспечит максимальную скорость 50 км/ч. Ориентировочная цена транспортного средства будет немного превышать $5100. Вместе с тем впереди ещё немало работы, и война вносит свои коррективы в первоначальные планы. Поскольку Луцк находится в опасной приграничной зоне, где каждый день можно ждать провокации со стороны агрессоров, производство решили разворачивать в других, более безопасных регионах Украины. Также возникли сложности с поставщиками запчастей, поскольку некоторые компании разрушены, некоторые работают нестабильно. Однако в ближайшее время испытания будут завершены, существующие проблемы должны решить в ближайшее время, и уже в начале следующего года планируется начать приём заказов на украинский электромобиль ЛуАЗ.

За даними Auto-Consulting, електричний пікап ЛуАЗ отримав двигун потужністю 5 кВт. Він споживатиме 7 кВт-год енергії на 100 км пробігу та забезпечить максимальну швидкість 50 км/год (щоб відповідати вимогам категорії L7e). Орієнтовна ціна транспортного засобу трохи перевищуватиме $5000.

Разом з тим, попереду ще чимало роботи, і війна вносить свої корективи в початкові плани. Оскільки Луцьк перебуває в небезпечній прикордонній зоні, де кожного дня можливого чекати на провокації з боку агресорів, виробництво вирішили розгортати в інших, більш безпечних регіонах України. Також виникли складнощі із постачальниками запчастин, оскільки деякі компанії зруйновано, деякі працюють нестабільно.

Владелец и руководитель компании Luaz Motors Вадим Игнатов заявил о намерении возродить известный автомобильный бренд ЛуАЗ. Он намерен приступить к производству электромобилей под этой маркой. По мнению Вадима Игнатова, Украине необходимо транспортное средство, которое могло бы удовлетворить потребности малого бизнеса, фермерских хозяйств и домохозяйств. К тому же, такой автомобиль должен иметь простую конструкцию и быть легко пригодным к обслуживанию или ремонту. Вместе с тем автомобиль должен быть электрическим, пригодным к производству в Украине и иметь доступную цену. «Когда-то в украинской истории уже был такой автомобиль, но с ДВС. Это славная Волынянка – ЛуАЗ 969, автомобиль верой и правдой служивший многим украинцам годами», – пишет Вадим Игнатов. Ему было досадно, что этот бренд исчез в неспокойные годы. Потому Игнатов решил возродить его и начать выпуск электромобилей ЛуАЗ. Для этого уже было сделано много работы. Так, выбран оптимальный, по мнению Игнатова, форм-фактор – пикап. Он сможет удовлетворить потребности утилитарных перевозок и имеет универсальную платформу для большого количества вариантов использования. Планируется выпускать два варианта пикапа: «Фермер» – с двухместной кабиной и большим грузовым отсеком; «Сити» – с четырехместной кабиной и меньшим грузовым отсеком. Уже удалось разработать и протестировать конструкцию пикапов – крепкую, надёжную и не сложную в производстве. Разработана оптимальная система электрического привода, которая с одной стороны предоставляет минимально необходимые эксплуатационные качества, а с другой обеспечивает минимальное потребление электрической энергии. Тем самым снижаются требования к аккумуляторной батарее, стоимость которой составляет основную часть цены всего электромобиля. Сейчас проходят ходовые испытания, тестирование в реальных условиях использования и на разных местностях. По данным Auto-Consulting, электрический пикап ЛуАЗа получил двигатель мощностью 5 кВт. Он потребляет 7 кВтч энергии на 100 км пробега и обеспечит максимальную скорость 50 км/ч. Ориентировочная цена транспортного средства будет немного превышать $5100. Вместе с тем впереди ещё немало работы, и война вносит свои коррективы в первоначальные планы. Поскольку Луцк находится в опасной приграничной зоне, где каждый день можно ждать провокации со стороны агрессоров, производство решили разворачивать в других, более безопасных регионах Украины. Также возникли сложности с поставщиками запчастей, поскольку некоторые компании разрушены, некоторые работают нестабильно. Однако в ближайшее время испытания будут завершены, существующие проблемы должны решить в ближайшее время, и уже в начале следующего года планируется начать приём заказов на украинский электромобиль ЛуАЗ.

Проте найближчим часом випробування будуть завершені, наявні проблеми планується розв’язати вже найближчим часом, і вже на початку наступного року планується розпочати приймання замовлень на український електромобіль ЛуАЗ.


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