В Україні почали продавати ASUS ROG Strix SCAR 18 — перший 18-дюймовий ігровий ноутбук ROG коштує 179 999 грн

Український офіс ASUS повідомив про старт офіційних продажів флагманського ноутбука ROG Strix SCAR 18 — це перший 18-дюймовий ігровий ноутбук ігрової серії ROG, призначений насамперед для ентузіастів кіберспорту.

Можна пригадати, що анонс ASUS ROG Strix SCAR 18 відбувся місяць тому на CES 2023, і ось зараз ноутбук дістався України. Новинка вирізняється як дуже потужними характеристиками, так і низкою інших особливостей представників геймерської серії ROG.

Це перший ноутбук ROG, оснащений 18-дюймовим QHD екраном Nebula Display зі співвідношенням сторін 16:10 та частотою оновлення 240 Гц. Панель характеризується покриттям 100% колірного простору DCI-P3, яскравістю 500 кд/м2 та часом відгуку 3 мс. Екран також підтримує технології Dolby Vision HDR та NVIDIA G-SYNC, що своєю чергою забезпечує пристойну якість зображення без розривів і затримок.

Кремнієве серце ASUS ROG Strix SCAR 18 — топовий процесор Intel Core i9-13980HX з 24 ядрами (32 потоки) та частотою Turbo Boost до 5,6 ГГц. За обробку графіки відповідає флагманська відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 зі 175-ватним рівнем TGP.

Оснащення лептопа включає до 64 ГБ пам’яті DDR5-4800, 2-Тб SSD (х2) з інтерфейсом PCI Express 4.0 x4, бездротовий модуль Wi-Fi 6E (802.11ax) та порт 2,5G Ethernet, порт Thunderbolt 4 та акумулятор на 90 Вт·год, який підтримує заряджання через порт Type-C з потужністю до 100 Вт. Габарити ноутбука становлять 399 x 294 x 23,1 ~ 30,8 мм при масі 3,1 кг.

На окрему увагу заслуговує система охолодження з трьома вентиляторами, сімома тепловими трубками та рідкометалевим термоінтерфейсом Conductonaut Extreme на процесорі та відеокарті. Серед інших особливостей лептопа можна виділити аудіосистему з двох високочастотних динаміків і двох спрямованих униз низькочастотних динаміків, яка підтримує технологію віртуального об’ємного звучання Dolby Atmos та клавіатуру з RGB-підсвічуванням (Aura Sync, накладки Armor Caps та можливість індивідуально налаштувати підсвічування та яскравість кожної клавіші).

Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 18 (G834) вже можна купити в Україні за ціною 179 999 грн. Це рекомендована ціна за конфігурацію з процесором Intel Core i9-13980HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090, ОЗП 32 ГБ і двома SSD (1 ГБ кожен).