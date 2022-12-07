В Україні починається продаж ігрового ноутбука-трансформера ASUS ROG Flow X16 з зовнішньою відео картою – ціна 160 тис. грн

Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні нового ігрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16. Нагадаємо, глобальний анонс цієї моделі відбувся ще в травні, але лише через пів року пристрій дістався полиць українських магазинів.

Особливості

Ноутбук ASUS ROG Flow X16 оснащений дисплеєм ROG Nebula, що трансформується в планшет, з роздільною здатністю QHD, частотою оновлення 165 Гц і охопленням 100% колірного простору DCI-P3. Апарат виконаний на основі процесора AMD Ryzen 9 6900HS і відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуків. Пристрій підтримує підключення зовнішніх відеокарт сімейства XG Mobile.

Система включає до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 з частотою 4800 МГц. Слоти SO-DIMM розташовані в легкодоступних місцях, що дозволяє модернізувати ноутбук за необхідності. Користувачам також доступні SSD PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2, акумулятор місткістю 90 Вт·год, інтерфейс XG Mobile (у т. ч. USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та USB Power Delivery), один роз’єм USB 3.2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery, два роз’єми USB 3.2 Gen 2 Type-A та слот MicroSD. Вага складає 2-2,1 кг.

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Технічні характеристики ASUS ROG Flow X16

Процесор До AMD Ryzen 9 6900HS Графіка До NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 ГБ GDDR6 TGP 125 Вт, з функцією Dynamic Boost Операційна система Windows 11 Дисплей 16″, 16:10, IPS, QHD (2560×1600), 165 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3, 500 кд/м2, сенсорний, Adaptive-Sync, сертифікація Pantone Validated і Dolby Vision Пам’ять 2 x SO-DIMM До 64 ГБ, DDR5 4800 МГц Накопичувач SSD до 2 ТБ, PCIe 4 Звук 4 x динаміки з інтелектуальним підсилювачем Dolby Atmos Сертифікація Hi-Res Audio Технологія двостороннього інтелектуального шумозаглушення Тривимірний мікрофонний масив Камера ІЧ-вебкамера HD, 3DNR, підтримка Windows Hello Wi-Fi та Bluetooth WI-FI 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2 Порти 1 x інтерфейс XG Mobile (у т. ч. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та USB Power Delivery) 1 x USB 3.2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x HDMI 2.0b 1 x 3,5-мм комбінований аудіороз’єм 1 x слот microSD Акумулятор 90 Вт·год Розміри 355 x 243 x 19,4 мм Маса 2,1 кг

XG Mobile

Ці компактні пристрої містять «ноутбучні» варіанти графічних процесорів AMD і NVIDIA та є достатньо портативними, щоб їх було зручно переносити в рюкзаку. XG Mobile також виконують роль док-станцій для розширення кількості портів. Користувачам доступні додатково порти Ethernet, USB Type-A, DisplayPort, HMDI 2.1 і пристрій для зчитування SD-карт.

Графіка AMD Radeon RX 6850M XT, 12 ГБ відеопам’яті GDDR6 Графічний інтерфейс Комбінований порт з інтерфейсом ROG XG Mobile та USB 3.2 Gen 2 Type-C Стандарт Ethernet 2.5G Ethernet Порти 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x слот для карт пам’яті SD 1 x RJ-45 1 x DC-in Блок живлення Вбудований адаптер живлення 330 Вт Розмір 217 x 165 x 32,6 мм Маса 1 кг

Ігровий ноутбук-трансформер ASUS ROG Flow X16 разом із XG Mobile вже надійшов в продаж в Україні за рекомендованою ціною 159 999 грн.