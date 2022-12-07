В Україні починається продаж ігрового ноутбука-трансформера ASUS ROG Flow X16 з зовнішньою відео картою – ціна 160 тис. грн

Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні нового ігрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16. Нагадаємо, глобальний анонс цієї моделі відбувся ще в травні, але лише через пів року пристрій дістався полиць українських магазинів.
Особливості
Ноутбук ASUS ROG Flow X16 оснащений дисплеєм ROG Nebula, що трансформується в планшет, з роздільною здатністю QHD, частотою оновлення 165 Гц і охопленням 100% колірного простору DCI-P3. Апарат виконаний на основі процесора AMD Ryzen 9 6900HS і відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуків. Пристрій підтримує підключення зовнішніх відеокарт сімейства XG Mobile.
Система включає до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 з частотою 4800 МГц. Слоти SO-DIMM розташовані в легкодоступних місцях, що дозволяє модернізувати ноутбук за необхідності. Користувачам також доступні SSD PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2, акумулятор місткістю 90 Вт·год, інтерфейс XG Mobile (у т. ч. USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та USB Power Delivery), один роз’єм USB 3.2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery, два роз’єми USB 3.2 Gen 2 Type-A та слот MicroSD. Вага складає 2-2,1 кг.
Технічні характеристики ASUS ROG Flow X16
|Процесор
|До AMD Ryzen 9 6900HS
|Графіка
|
До NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 ГБ GDDR6
TGP 125 Вт, з функцією Dynamic Boost
|Операційна система
|Windows 11
|Дисплей
|16″, 16:10, IPS, QHD (2560×1600), 165 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3, 500 кд/м2, сенсорний, Adaptive-Sync, сертифікація Pantone Validated і Dolby Vision
|Пам’ять
|
2 x SO-DIMM
До 64 ГБ, DDR5 4800 МГц
|Накопичувач
|SSD до 2 ТБ, PCIe 4
|Звук
|
4 x динаміки з інтелектуальним підсилювачем
Dolby Atmos
Сертифікація Hi-Res Audio
Технологія двостороннього інтелектуального шумозаглушення
Тривимірний мікрофонний масив
|Камера
|ІЧ-вебкамера HD, 3DNR, підтримка Windows Hello
|Wi-Fi та Bluetooth
|
WI-FI 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.2
|Порти
|
1 x інтерфейс XG Mobile (у т. ч. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та USB Power Delivery)
1 x USB 3.2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x HDMI 2.0b
1 x 3,5-мм комбінований аудіороз’єм
1 x слот microSD
|Акумулятор
|90 Вт·год
|Розміри
|355 x 243 x 19,4 мм
|Маса
|2,1 кг
XG Mobile
Ці компактні пристрої містять «ноутбучні» варіанти графічних процесорів AMD і NVIDIA та є достатньо портативними, щоб їх було зручно переносити в рюкзаку. XG Mobile також виконують роль док-станцій для розширення кількості портів. Користувачам доступні додатково порти Ethernet, USB Type-A, DisplayPort, HMDI 2.1 і пристрій для зчитування SD-карт.
|Графіка
|AMD Radeon RX 6850M XT, 12 ГБ відеопам’яті GDDR6
|Графічний інтерфейс
|Комбінований порт з інтерфейсом ROG XG Mobile та USB 3.2 Gen 2 Type-C
|Стандарт Ethernet
|2.5G Ethernet
|Порти
|
4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x HDMI 2.1
1 x DisplayPort 1.4
1 x слот для карт пам’яті SD
1 x RJ-45
1 x DC-in
|Блок живлення
|Вбудований адаптер живлення 330 Вт
|Розмір
|217 x 165 x 32,6 мм
|Маса
|1 кг
Ігровий ноутбук-трансформер ASUS ROG Flow X16 разом із XG Mobile вже надійшов в продаж в Україні за рекомендованою ціною 159 999 грн.