В Україні починається продаж смартфона OPPO A57s зі сховищем 128 ГБ: HD-екран, SoC MediaTek Helio G35, ціна 10 тис. грн

Компанія OPPO AED Україна повідомила про початок продажів в Україні смартфона OPPO A57s зі сховищем місткістю 128 ГБ. Це розширення лінійки A57s, яка була представлена лише версією 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM.

Смартфон OPPO A57s має дисплей діагоналлю 6,56 дюйма з роздільною здатністю HD+ 1612×720 пікселів. Екран забезпечує щільність пікселів 269 PPI, охоплення 96% кольорової гами NTSC та типову яскравість 480 ніт (пікове значення 600 ніт). Пристрій містить 8-ядерний процесор MediaTek Helio G35 з частотою до 2,3 ГГц та GPU IMG GE8320, 4 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ вбудованого сховища та слот для карти пам’яті.

На задній панелі OPPO A57s розташована подвійна камера. Вона включає головний 50-мегапіксельний модуль та допоміжний 2-мегапіксельний сенсор глибини сцени. Фронтальна камера оснащена 8-мегапіксельним сенсором. Пристрій має батарею місткістю 5000 мАгод та підтримує швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 33 Вт. Корпус забезпечує водонепроникність за стандартом IPX4. Користувачам пропонуються стерео динаміки, модулі Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 5.3 Low Energy та NFC, роз’єм 3,5 мм для навушників. Вага становить 187 г. Апарат працює під управлінням Android 12 з оболонкою ColorOS 12.1.

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В Україні OPPO A57s в конфігурації 4/128 ГБ пам’яті доступний у кольорах Sky Blue (Синій) та Starry Black (Чорний) за рекомендованою роздрібною ціною 9999 грн.