В Україні скасували перехід на літній час — коли востаннє переводимо стрілки годинника?

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Законопроєкт в цілому підтримали 261 нардеп.

Водночас українцям доведеться востаннє перевести стрілку годинника цієї осені в останню неділю жовтня (27 числа) на годину назад. Таким чином ми залишимося надалі на зимовому часі й зрештою дамо спокій годинникам.

Зазначимо, що тему скасування часового переходу в Україні підіймають не вперше, а як аргументацію наводили вплив на здоров’я людей та не доведену економічну ефективність. Водночас 19 березня Рада провалила голосування, нинішня спроба зрештою виявилась успішною.

Насправді стрілки годинника ми переводимо ще з часів Радянського Союзу і загалом вже близько 40 років. Стандартно у вихідні, аби організм людини мав час для адаптації (чимало досліджень вказували на те, що переведення годинника викликає у людей недосипання, і як наслідок зростання кількості депресій та серцево-судинних захворювань).

Близько 60 країн досі переводять годинники двічі на рік, більшість з них — у Європі (передбачалось, що країни ЄС востаннє переведуть час у 2021 році, однак цю реформу поки не прийняли). Згідно з дослідженням 2018 року майже 85% опитаних європейців виступали проти переведення часу.