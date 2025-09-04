banner
Новини Технології 04.09.2025 comment views icon

Samsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грн

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Samsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грн

Порівняно з попередником, Samsung Galaxy S25 FE має більший акумулятор, розширені функції ШІ та інші покращення. Телефон працює під управлінням Android 16 з One UI 8, ОС отримала 7 років оновлень.

Телефон Galaxy S25 FE отримав 4-нм процесор Exynos 2400, 8 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ накопичувача даних. Охолоджувальна випарна камера на 10% більша, порівняно з S24 FE. Акумулятор місткістю 4900 мАг підтримує заряджання потужністю 45 Вт.

Екран 6,7” Dynamic AMOLED має роздільну здатність 1080×2340, пікову яскравість 1900 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Він має вбудований сканер відбитків пальців та покращену фронтальну камеру на 12 МП (f/2.2, 26 mm wide, 1/3.2″, 1.12 µm).

Samsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грнSamsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грнSamsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грнSamsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грнSamsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грнSamsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грн

Задні камери Galaxy S25 FE схоже, використовують ті ж сенсори, що й торішня модель. Є основний 50 МП сенсор (f/1.8, 24 mm wide, 1/1.57″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS), 12 МП (f/2.2, 13 mm, 123˚ ultrawide, 1/3.0″, 1.12 µm) та 8 МП телеоб’єктив з триразовим зумом (f/2.4, 75 mm, 1/4.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS).

Телефон пропонує Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E та низку функцій штучного інтелекту, як Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser та Instant Slow-mo. Він також підтримує бездротову та зворотну бездротову зарядку.

Samsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грнSamsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грнSamsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грн

Samsung Galaxy S25 FE завтовшки лише 7,4 мм (76,6×161,3×7,4 мм, 190 г), захист корпусу сертифікований за стандартом IP68. телефон оснащений склом Corning Gorilla Glass Victus+ спереду та ззаду, а також рамою з алюмінію, яка, за словами Samsung, стала міцнішою, ніж раніше.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE доступний для замовлення у кольорах Icyblue, Jetblack, Navy та White, з безкоштовним доступом до Gemini Advanced на шість місяців. Варіант з 256 ГБ пам’яті коштує 30 999 грн, 512 — 32 999 грн.

Джерело: Samsung, GSMArena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Представлений OnePlus Nord CE5 — 7100 мА•год, AMOLED 120 Гц за ціною від €299
OPPO Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 на понад $10 млн викрали у Лондоні
Чи зручний для ремонту модульний Fairphone 6? iFixit перевірила
Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
"Просто змініть телефон": тизер Google Pixel 10 висміяв затримку ШІ в Apple, інсайдери додали вигляд Pro з усіх боків
Ще та "лопата": скло Apple iPhone 17 Air у порівнянні з рештою лінійки
Samsung представила перший у світі телевізор Micro RGB
Вийшли Realme 15 і 15 Pro — IP69, 7000 мА•год та зарядка 80 Вт за ціною від $280
Поліція цієї європейської країни думає, що кожен власник Google Pixel — наркоторговець
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість
Apple представить iPhone 17 у вівторок, 9 вересня
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
Samsung представила Galaxy Tab S11 в Україні: Dimensity 9400+, нові функції Galaxy AI, ціна від 44 тис. грн
Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати