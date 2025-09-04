Samsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грн

Порівняно з попередником, Samsung Galaxy S25 FE має більший акумулятор, розширені функції ШІ та інші покращення. Телефон працює під управлінням Android 16 з One UI 8, ОС отримала 7 років оновлень.

Телефон Galaxy S25 FE отримав 4-нм процесор Exynos 2400, 8 ГБ оперативної пам’яті та до 512 ГБ накопичувача даних. Охолоджувальна випарна камера на 10% більша, порівняно з S24 FE. Акумулятор місткістю 4900 мАг підтримує заряджання потужністю 45 Вт.

Екран 6,7” Dynamic AMOLED має роздільну здатність 1080×2340, пікову яскравість 1900 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Він має вбудований сканер відбитків пальців та покращену фронтальну камеру на 12 МП (f/2.2, 26 mm wide, 1/3.2″, 1.12 µm).

Задні камери Galaxy S25 FE схоже, використовують ті ж сенсори, що й торішня модель. Є основний 50 МП сенсор (f/1.8, 24 mm wide, 1/1.57″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS), 12 МП (f/2.2, 13 mm, 123˚ ultrawide, 1/3.0″, 1.12 µm) та 8 МП телеоб’єктив з триразовим зумом (f/2.4, 75 mm, 1/4.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS).

Телефон пропонує Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E та низку функцій штучного інтелекту, як Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser та Instant Slow-mo. Він також підтримує бездротову та зворотну бездротову зарядку.

Samsung Galaxy S25 FE завтовшки лише 7,4 мм (76,6×161,3×7,4 мм, 190 г), захист корпусу сертифікований за стандартом IP68. телефон оснащений склом Corning Gorilla Glass Victus+ спереду та ззаду, а також рамою з алюмінію, яка, за словами Samsung, стала міцнішою, ніж раніше.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE доступний для замовлення у кольорах Icyblue, Jetblack, Navy та White, з безкоштовним доступом до Gemini Advanced на шість місяців. Варіант з 256 ГБ пам’яті коштує 30 999 грн, 512 — 32 999 грн.

Джерело: Samsung, GSMArena