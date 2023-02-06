В Україні з’явилися TWS-навушники HUAWEI FreeBuds 5i — ANC та одночасне підключення двох пристроїв за 3300 грн

Підрозділ Huawei Consumer Business Group (BG) в Україні повідомив про початок продажів бездротових навушників HUAWEI FreeBuds 5i з підтримкою активного шумозаглушення (ANC).

Як зазначає виробник, HUAWEI FreeBuds 5i оснащені гібридною технологією шумозаглушення. Технологія ANC заснована на використанні двох мікрофонів, які не лише виявляють зовнішній шум, але і вловлюють додатковий шум у вушному каналі, забезпечуючи максимальне шумозаглушення до 42 дБ. Навушники дозволяють обирати між Комфортним, Збалансованим та Максимальним режимами шумозаглушення. Додатково новинка оснащена функцією шумозаглушення зі штучним інтелектом для телефонних дзвінків. Вона дозволяє розрізняти і покращувати голос користувача за допомогою алгоритму ШІ. І ще підтримується режим прозорості.

Кожний навушник містить 10-міліметровий динамічний драйвер та акумулятор місткістю 55 мАгод. Від одного заряду батареї навушники можуть працювати у режимі відтворення музики до 6 годин при активованій функції ANC та до 7,5 години при вимкненій ANC. Завдяки додатковому акумулятору місткістю 410 мАгод в чохлі автономність збільшується до 18,5 та 28 годин, відповідно. Швидка зарядка протягом 15 хвилин забезпечує до 4 годин відтворення звуку.

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Для підключення до джерел звуку використовується бездротовий інтерфейс Bluetooth 5.2. HUAWEI FreeBuds 5i підтримують одночасне підключення до двох пристроїв для швидкого перемикання між різними пристроями і операційними системами. Навушники забезпечують відтворення музики відповідно до сертифікації Hi-Res Audio Wireless (Hi-Res). Додатково повідомляється про аудіокодек LDAC HD і кілька ефектів еквалайзера. Пристрій має захист від вологи IP54.

HUAWEI FreeBuds 5i доступні в продажі в Україні з 6 лютого 2023 року за рекомендованою ціною 3299 грн.