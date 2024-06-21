В Україну ввезли рекордні 20,8 тис. електромобілів за перші 5 місяців 2024 року — удвічі більше, ніж торік

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За перші 5 місяців 2024 року в Україну завезли 20785 електромобілів. Це нове рекордне значення, яке у 2,1 раза перевищує показник за аналогічний період попереднього року. За січень-травень 2023 року в Україну завезли 9736 електромобілів.
Попит на автомобілі з електричними двигунами зростає навіть попри відключення енергопостачання. Загалом на електроавтомобілі припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих авто.
Найбільшим попитом серед українців користуються електромобілі Tesla, на які припадає 22,8% всіх імпортованих електричних авто. На другому місці за популярністю виявились електроавто Volkswagen (15,4%), а замикає трійку лідерів Nissan з показником 14,6%.
Найпопулярнішими моделями серед всіх електромобілів в Україні виявились NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 та VOLKSWAGEN ID.4.
Лідером серед регіонів з ввезення електромобілів стала Львіщина — 13,5%, за якою слідують Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).
Джерело: opendatabot
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