В Україну ввезли рекордні 20,8 тис. електромобілів за перші 5 місяців 2024 року — удвічі більше, ніж торік

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

Оформлюй обов'язкову автоцивілку онлайн за 5 хвилин на hotline.finance. Бонус! Додай промокод ITC, щоб заощадити до 15%.

За перші 5 місяців 2024 року в Україну завезли 20785 електромобілів. Це нове рекордне значення, яке у 2,1 раза перевищує показник за аналогічний період попереднього року. За січень-травень 2023 року в Україну завезли 9736 електромобілів.

Попит на автомобілі з електричними двигунами зростає навіть попри відключення енергопостачання. Загалом на електроавтомобілі припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих авто.

Найбільшим попитом серед українців користуються електромобілі Tesla, на які припадає 22,8% всіх імпортованих електричних авто. На другому місці за популярністю виявились електроавто Volkswagen (15,4%), а замикає трійку лідерів Nissan з показником 14,6%.

Найпопулярнішими моделями серед всіх електромобілів в Україні виявились NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 та VOLKSWAGEN ID.4.

Онлайн-курс "B2B-продажі" від Laba. Розробіть ефективну стратегію B2B-продажів за 11 занять: від воронки до партнерської програми.Лектор курсу — засновник консалтингової компанії, який має 15 років досвіду в продажах. Дізнатись більше

Лідером серед регіонів з ввезення електромобілів стала Львіщина — 13,5%, за якою слідують Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).

Джерело: opendatabot

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

hotline.finance — український сервіс з онлайн-страхування, лідер своєї ніші. На сервісі можна самостійно за 5 хвилин оформити страхові продукти онлайн (автоцивілка, тур.страховка, мініКАСКО, страхування майна тощо) за найвигіднішими умовами на ринку. Для комфорту користувачів запущений застосунок для покупки та зберігання страховок.