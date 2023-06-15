Valve значно оновила настільний клієнт Steam — уніфікація коду з Big Picture і Steam Deck, перероблений оверлей та нотатки

15 червня, після двох місяців в беті, Valve відкрила доступ до нового інтерфейсу настільного клієнта Steam для всіх користувачів, і це найбільше оновлення UI за довгий час.

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Найбільш важливі зміни — спільне використання коду для настільного клієнта Steam, режиму Big Picture і Steam Deck. Ці зміни також означають швидше впровадження й ітерацію нових функцій. Наприклад, багато функцій цього оновлення (як-от нотатки в оверлеї) одночасно виходять і на Steam Deck — і це стало можливим саме завдяки спільному коду.

В новому дизайні розробники зосередилися на покращення візуальної складової та зручності використання — і, схоже, вони в цьому досягли помітних успіхів, адже загалом клієнт став приємнішим та зручнішим. Так вважають більшість користувачів, які брали участь в бета-тестуванні.

Щодо візуальних змін, вони торкнулися діалогових вікон, меню, шрифтів і кольорів. У підсумку по-новому тепер виглядає верхня і нижня частини вікна клієнта Steam, налаштування та менеджер знімків екрана.

Серед найпомітніших функціональних змін — нова вкладка сповіщень з гнучкими налаштуваннями, повністю перероблений внутрішньоігровий оверлей (відкривається у грі сполученням клавіш Shift+Tab) з новими функціями та розширеними можливостями персоналізації, нотатки, які доступні не лише в оверлеї, а й на сторінці гри в бібліотеці, й синхронізуються між усіма ПК (чи пристроями Steam Deck!), а також закріплення вікон з оверлея та регулюванням їхньої прозорості.

Покращення торкнулись і контролера — тепер оновлений конфігуратор контролера зі Steam Deck є частиною оверлея, якщо під’єднати ґеймпад, а віртуальні меню можна використовувати в настільному клієнті під час гри.

Технічна робота в оновленні уможливлює підтримку апаратного прискорення в клієнті Steam не лише для Windows, але й для Mac і Linux — покращено швидкість реагування інтерфейсу, анімацію та прокручування.

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Повний список змін доступний на офіційному сайті Steam за посиланням.