Вартість S.T.A.L.K.E.R. 2 у Steam зросте на 80%

Інформація про це з’явилася в офіційному Discord-сервері студії GSC Game World. Рішення про коригування регіональних цін на S.T.A.L.K.E.R. 2 прийняли після відкриття попередніх замовлень у Microsoft Store.
Там вартість гри виявилася майже вдвічі вищою, ніж у Steam. Представник компанії під псевдонімом Mol1t пояснив, що ціни в Steam змінять упродовж кількох днів для відповідності цінам у Microsoft Store.
За словами менеджера, підвищення цін зумовлене поточною ринковою ситуацією.
«S.T.A.L.K.E.R. 2 довго пропонували за однією з найнижчих цін для ААА-гри. Ми намагалися забезпечити адекватну вартість з урахуванням скоригованих цін», — зазначив Mol1t.
Нові ціни на S.T.A.L.K.E.R. 2 у Steam становитимуть: ₴1597,50 за стандартне видання, ₴2147 за Deluxe та ₴2890 за Ultimate. Ці суми відповідають цінам у Microsoft Store.
Для порівняння, поточна вартість гри у Steam становить ₴895, ₴1199 та ₴1599 за кожне з трьох видань відповідно. Так, ціна на стандартне видання зросте майже на 80%.
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Джерело: gamedev.dou
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