S.T.A.L.K.E.R. 2: Dark Horse випустить артбук про створення гри. Що в ньому особливого?

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Видавництво Dark Horse Books анонсувало випуск книги «The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», яка розкриє процес створення очікуваної гри від GSC Game World.

На 208 сторінках книги у твердій палітурці читачі знайдуть коментарі розробників, концепт-арти та інші матеріали про створення гри. Книга розкриє особливості дизайну персонажів, істот, предметів та локацій S.T.A.L.K.E.R. 2.

Євген Григорович, керівник проєкту та генеральний директор GSC Game World, поділився думками про важливість атмосфери для всесвіту S.T.A.L.K.E.R.:

«Чорнобильська зона відчуження завжди була одним з наших головних джерел натхнення. Ми раді можливості не лише віддати належне мистецькому аспекту S.T.A.L.K.E.R. 2, а й передати гравцям відчуття перебування в Зоні в інший спосіб. Я б сказав, що цей артбук — проєкт, створений з любов’ю, який походить від нашого власного проєкту, створеного з любов’ю, і тому він відчувається особливо значущим».

The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl коштуватиме $49,99. Книга з’явиться у книгарнях 27 травня 2025 року, а в магазинах коміксів — 28 травня 2025 року.

Нагадаємо, реліз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» запланований на 20 листопада. Гра вийде на ПК та Xbox Series X/S, а також одразу буде доступна у сервісі Game Pass.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Fullstack developer вміє працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Закінчуйте з нами курс Full-stack developer та отримуйте можливість гарно заробляти! Отримати знижку на курс

Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.