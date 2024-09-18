Новини Ігри 18.09.2024 о 10:53 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2: Dark Horse випустить артбук про створення гри. Що в ньому особливого?

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Ігор Панченко

Автор новин

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Видавництво Dark Horse Books анонсувало випуск книги «The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», яка розкриє процес створення очікуваної гри від GSC Game World.

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На 208 сторінках книги у твердій палітурці читачі знайдуть коментарі розробників, концепт-арти та інші матеріали про створення гри. Книга розкриє особливості дизайну персонажів, істот, предметів та локацій S.T.A.L.K.E.R. 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Dark Horse випустить артбук про створення гри. Що в ньому особливого?
Обкладинка майбутньої книги

Євген Григорович, керівник проєкту та генеральний директор GSC Game World, поділився думками про важливість атмосфери для всесвіту S.T.A.L.K.E.R.:

«Чорнобильська зона відчуження завжди була одним з наших головних джерел натхнення. Ми раді можливості не лише віддати належне мистецькому аспекту S.T.A.L.K.E.R. 2, а й передати гравцям відчуття перебування в Зоні в інший спосіб. Я б сказав, що цей артбук — проєкт, створений з любов’ю, який походить від нашого власного проєкту, створеного з любов’ю, і тому він відчувається особливо значущим».

The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl коштуватиме $49,99. Книга з’явиться у книгарнях 27 травня 2025 року, а в магазинах коміксів — 28 травня 2025 року.

Нагадаємо, реліз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» запланований на 20 листопада. Гра вийде на ПК та Xbox Series X/S, а також одразу буде доступна у сервісі Game Pass.

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Джерело: IGN

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