Вбудований AMD Strix Halo та до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнські плати «все-в-одному»

Sixunited STHT1 / ITHome

Материнська плата у формфакторі Mini-ITX дозволить зібрати потужну систему з AMD Ryzen AI Max та 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X.

Розділ Технології виходить за підтримки

Китайська Shanghai Sixunited Intelligent Technology Co, Ltd. представила материнську плату STHT1. Вона підтримує мобільні процесори AMD Ryzen AI Max та призначена для роботи з ШІ та інших професійних завдань. Розміри плати — 170 × 170 мм, вона досить тонка, можливо, для сумісності із компактними AIO/SFF-пристроями.

Постачатиметься плата із процесорами AMD Ryzen AI Max (кодова назва Strix Halo). Проте наразі не відомо, з якими саме моделями. Їх на цей час існує три:

Ryzen AI Max+ 395 (16 CPU-ядер, 40 GPU-ядер)

Ryzen AI Max 390 (12 CPU-ядер, 32 GPU-ядра)

Ryzen AI Max 385 (8 CPU-ядер, 32 GPU-ядра)

Також не зрозуміло, яка система охолоджування підійде для таких потужних CPU, TDP яких може сягати 120 Вт. Кріплення здається нестандартним, а на наведеній виробником схемі, не вказані розміри між монтажними отворами.

Цікаво, що незважаючи на маленькі габарити, материнка підтримуватиме аж 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X (8 чипів по 16 ГБ), які розпаяні безпосередньо на платі. І це, по суті, головний маркер орієнтації платформи – ШІ та створення контенту.

Плата оснащена слотом M.2 PCIe 4.0 x4 для SSD-накопичувачів. З відеовиходів є два порти HDMI 2.1, і один VGA. Обидва роз’єми виробник може замінити на інші, залежно від потреб замовника. Для сумісності із промисловими екранами передбачено роз’єм LVDS.

З мережевих портів на платі присутній стандартний гігабітний Ethernet і роз’єм M.2 2230 для встановлення бездротового модуля. Портів USB на платі небагато — два USB 3.2 Gen 2 та два USB 2.0. Живлення STHT1 отримує через ноутбучний роз’єм 19В DC IN, або через 4-піновий ATX. Ціна новинки наразі невідома, але скоріш за все, чекати залишилось не довго — плата вже присутня на сайті компанії.

Джерело: Tom’s Hardware, Videocardz