Вчені досягли 120% виходу енергії під час термоядерного синтезу – дані перевіряються, Міністерство енергетики США готується зробити заяву

Вчені Федеральної Ліверморської Національної лабораторії Лоуренса у Каліфорнії здійснили прорив у пошуках енергії з нульовим викидом вуглецю та вперше досягши чистого приросту енергії у реакції синтезу.

Фізики з 1950-х років прагнули використовувати реакцію синтезу, що живить зірки, але нікому поки що не вдавалося виробити більше енергії, ніж витрачалося на процес.

Попередньо відомо, що в Національній лабораторії Лоуренса досягли успіху в термоядерному синтезі з інерційним утриманням, який включає бомбардування крихітної гранули водневої плазми найбільшим у світі лазером. Вчені досягли чистого приросту енергії в експерименті з термоядерного синтезу протягом останніх двох тижнів.

Багато хто вважає, що до створення термоядерних електростанцій на вчених та інженерів чекають ще десятиліття роботи. Однак потенціал цієї технології важко ігнорувати – у результаті термоядерних реакцій не виділяється вуглець, не утворюються радіоактивні відходи, що довго живуть. Невелика чашка водневого палива теоретично могла б живити будинок протягом сотень років.

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Прорив у США стався у той час, коли світ бореться з високою вартістю енергії та намагається позбутися використання палива, що спалюється, для запобігання глобальним змінам клімату. У рамках Закону про зниження інфляції адміністрація президента Байдена вкладає майже $370 млрд у субсидії для низьковуглецевої енергетики, прагнучи скоротити викиди.

Реакція синтезу на урядовому об’єкті США виробила близько 2,5 МДж енергії – майже 120% від 2,1 МДж витраченої енергії лазерів.

Джерела Financial Times повідомили про це неофіційно та вказали, що дані потребують подальшої перевірки перед офіційним оприлюдненням.

Водночас, Міністерство енергетики США заявило, що міністр енергетики Дженніфер Гренхольм та заступник міністра з ядерної безпеки Джилл Хрубі оголосять про «великий науковий прорив» у Ліверморській національній лабораторії Лоуренса у вівторок. У відомстві відмовилися від подальших коментарів. Лабораторія підтвердила, що нещодавно було проведено успішний експеримент, але повідомила, що аналіз результатів продовжується.

«Початкові діагностичні дані свідчать про ще один успішний експеримент у Національному центрі запалювання. Однак точна цифра позитивного вироблення енергії все ще визначається, і ми не можемо підтвердити, що вона перевищує порогове значення», — йдеться в повідомленні. “Цей аналіз знаходиться в процесі, тому публікація інформації … до завершення цього процесу була б неточною”.

Люди, котрі знайомі з результатами, вказали, що вихід енергії був більшим, ніж очікувалося, що призвело до пошкодження деякого діагностичного обладнання та ускладнило аналіз. Джерела додали, що прорив уже широко обговорюється у науковому середовищі.

«Якщо це підтвердиться, ми станемо свідками історичного моменту, – сказав доктор Артур Таррелл, плазмовий фізик, чия книга «Зоряні будівельники» описує зусилля щодо досягнення термоядерної енергії. «Вчені щосили намагалися показати, що термоядерний синтез може звільнити більше енергії, ніж споживається з 1950-х років, і дослідники з Лівермору, схоже, нарешті й повністю досягли цієї багаторічної мети».

Національний центр запалення вартістю $3,5 млрд був побудований насамперед для випробувань ядерної зброї шляхом імітації вибухів, але з того часу використовувався для досліджень у галузі термоядерної енергії. Торік він був найближчим до чистого приросту енергії, виробивши 1,37 МДж в результаті реакції синтезу, що становило близько 70% від потужності використовуваних тоді лазерів.

Під час запуску нової стратегії Білого дому в галузі термоядерної енергетики цього року конгресмен Дон Бейєр, голова двопартійних зборів з термоядерної енергії, назвав цю технологію «Святим Граалем» чистої енергії:

«Синтез має більший потенціал, щоб витягти з бідності більше громадян усього світу, ніж у будь-якої технології з моменту винаходу вогню».

Ніколас Хокер, виконавчий директор стартапу First Light Fusion з Оксфорда, який розробляє підхід, аналогічний до того, що використовується в NIF, назвав потенційний прорив «змінюючим правила гри» і додав:

«Не може бути нічого глибшого для термоядерної енергетики».

Більшість досліджень у галузі термоядерного синтезу зосереджено на іншому підході, відомому як синтез з магнітним утриманням, при якому водневе паливо утримується на місці потужними магнітами і нагрівається до екстремальних температур, тому атомні ядра зливаються.

Історично ця область досліджувалась великими державними лабораторіями, такими як Об’єднаний Європейський Тор в Оксфорді, але в останні роки інвестиції також ринули у приватні компанії, що обіцяють створити термоядерну енергію у 2030-х роках.

За даними Fusion Industry Association, за 12 місяців до кінця червня компанії, які займаються термоядерною промисловістю, залучили $2,83 млрд. інвестицій, в результаті чого загальний обсяг інвестицій приватного сектора на сьогодні досяг майже $4,9 млрд.

Джерело: Ars Technica