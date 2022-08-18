Вчені УкрГМІ змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС за погодних умов 15-18 серпня

Українська розвідка сьогодні повідомила, що завтра, 19 серпня, російські окупанти можуть влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції. Водночас вчені українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України (УкрГМІ) показали, куди б поширювалась радіація з АЕС в Енергодарі, якби аварія сталась за поточних погодних умов 15-18 серпня. Спойлер: росію б не зачепило, а от Україну, Польщу, білорусь, східну Європу — ще й як.

Як саме УкрГМІ змоделювали поширення радіації у випадку гіпотетичної аварії на ЗАЕС

Результати моделювання розповсюдження радіоактивних аерозолів Cs-137 отримано з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та комплексу моделювання атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6. Прогноз метеорологічних умов розраховано на основі глобальних прогностичних даних GFS з просторовою роздільною здатністю 0,5о та часовою дискретністю 3 години, а радіоактивні викиди задано у вигляді двох точкових джерел на висотах 200 та 500 м над земною поверхнею із сумарною стаціонарною потужністю 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для кожного із джерел). Для радіоактивних аерозолів дослідники використали характеристики їхнього розподілу за розмірами: середній діаметр 1 мкм та стандартне відхилення 2 мкм.

В УкрГМІ зауважують, що через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно і відносно.

Розповсюдження радіації при гіпотетичній аварії на ЗАЕС — прогнозна модель УкрГМІ

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Як можна побачити на моделі, протягом 15-18 серпня найвищі значення концентрацій радіоактивних аерозолів могли б спостерігатися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду радіусом 50-100 км та практично у всіх напрямах відносно ЗАЕС. Ба більше, значні концентрації радіонуклідів досягли б м. Києва, а частково радіоактивні домішки могли б досягти територій сусідніх держав (східна частина білорусі, Польща, країни Балтії). У кінці змодельованого періоду основним напрямом перенесення радіонуклідів є східний, у результаті чого значні концентрації радіоактивних аерозолів могли б спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, після захоплення російсько-окупаційними військами (4 березня 2022 року) та облаштуванням на території військової бази станція працює з численними порушеннями правових норм, принципів та регламентів безпеки у сфері поводження з мирним атомом (відкритий лист персоналу ЗАЕС). Росіяни постійно обстрілюють станцію і вже пошкодили низку об’єктів на її території — за попередніми оцінками, нанесена шкода складає 18,3 млрд грн. Водночас з 5 серпня частота обстрілів значно зросла (під час одного з таких обстрілів на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.), а потенційна загроза ядерної аварії та витоку радіації внаслідок чергового обстрілу надзвичайно реальною перспективою.

17 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з МАГАТЕ щодо відправлення місії на станцію, а російська армія має відійти з території АЕС. Водночас в міноборони рф заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ до візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша в Одесу 19 серпня. За даними українських розвідників, у цей день окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на ЗАЕС — там буде перебувати тільки оперативний персонал, а всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники «Росатому», які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкта.