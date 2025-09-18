Велетенська подушка безпеки врятує пасажирів під час авіакатастрофи

Проєкт REBIRTH/Eshel Wasim and Dharsan Srinivasan

Дослідники з Інституту технологій та науки Бірла у Дубаї спроєктували систему з великих подушок безпеки для літаків, аби запобігти численним людським жертвам у разі авіакатастрофи.

Їхній проєкт отримав назву REBIRTH і передбачає, що за кілька секунд до зіткнення із землею пасажирський літак перетворюється на величезний кокон. Ідея була натхненна жахливою авіакатастрофою рейсу 171 авіакомпанії Air India у цьому році. Літак вилетів з Ахмадабада до Лондона, а вже за 20 секунд двигуни вийшли з ладу через загадкове вимкнення перемикачів подачі пального. Ця катастрофа стала найсмертоноснішою за останні 20 років. З 242 осіб на борту вижити вдалось лише одній людині.

Ешель Васім та Дхарсан Шрінівасан з Інституту технологій та науки Бірла в Дубаї були шоковані цією авіакатастрофою. Спроєктована науковцями як відповідь на цю трагедію система REBIRTH на основі штучного інтелекту відслідковує момент зльоту літака за допомогою мережі датчиків, моніторить висоту польоту, швидкість, стан двигунів, реакцію пілотів. Бортовий штучний інтелект обробляє дані в режимі реального часу. Якщо система визначає, що зіткнення на висоті нижче кілометра неминуче, вона реагує менш ніж за 2 секунди.

Подушки безпеки розкриваються у носовій, нижній та хвостовій частинах літака. Фюзеляж роздувається і літак стає схожим на літаючий батут. Багатошарові подушки безпеки складаються з кевлару та зилону, а також вкриті “неньютонівськими рідинами”, які стають твердими у разі різкого зіткнення. Результати моделювання продемонстрували, що така конструкція знизила ударне навантаження на понад 60%.

У разі, якщо двигуни продовжують працювати, вони автоматично включають зворотну тягу, знижуючи швидкість на 20%. Якщо двигуни не працюють, активуються газові прискорювачі, які уповільнюють зниження та стабілізують літак.

Після удару система вмикала інфрачервоний маяк, GPS та сигнальні вогні, а також забарвлювала об’єкт у яскраво-помаранчевий колір, щоб рятувальники могли швидко знайти тих, хто вижив. Наразі подібна система існує лише у вигляді симуляцій та масштабних прототипів.

Дослідники побудували модель у масштабі 1:12, яка керується мікроконтролерами та балонами з вуглекислим газом. Розробники підготували всі матеріали стосовно системи, включно із планами проведення імітації авіатрощі, розраховуючи на співробітництво з лабораторіями та виробниками для проведення масштабних досліджень. Однак авіаексперти зберігають скептицизм та обережність стосовно запропонованої системи.

“Це звучить як цікава ідея, але авіакатастрофи, які покликана пом’якшити ця система подушок безпеки, означають, що всім майбутнім літакам доведеться нести додаткову вагу та йти на інші компроміси, щоб запобігти одній аварії за 20 років”, — підкреслює відставний пілот ВМС США та засновник консалтингової компанії з безпеки AVSafe Джефф Едвардс у коментарі журналістам видання Popular Science.

Комерційні пасажирські літаки важать десятки та сотні тонн. Достатньо великі подушки безпеки, здатні пом’якшити зіткнення такої маси із землею, самі по собі значно обтяжували б літак та збільшували спротив.

Але REBIRTH відрізняється тим, що фокусується на суворій істині, яку ігнорує більшість систем безпеки: іноді катастрофа неминуча. Безпека сучасної авіації в основному спрямована на запобігання аваріям, а не на забезпечення виживання в них. Ось чому Васим та Шрінівасан вважають свою роботу невідкладною.

Джерело: ZME Science