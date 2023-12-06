Блогер, який навмисно розбив літак заради переглядів в YouTube та видав це за аварію, отримав пів року ув’язнення

Суд центрального округу Каліфорнії засудив ютубера до шести місяців у федеральній в’язниці за навмисно влаштовану авіакатастрофу заради переглядів в інтернеті. У травні цього року 30-річний Тревор Деніел Джейкоб визнав себе винним у перешкоджанні федеральному розслідуванню інциденту після того, як подав неправдиві дані про місцеперебування уламків та заявив, що причиною аварії стала несправність двигуна.

За даними прокуратури США, Джейкоб навмисно планував катапультуватися зі свого літака та зняти себе, коли стрибає з парашутом на землю під час самостійного польоту 24 листопада 2021 року. Кілька відеокамер були встановлені на його літак перед зльотом. Їх, разом із камерою на селфі-палці, яку тримав Джейкоб після катапультування, було використано для запису зниження літака та його падіння в національний ліс Лос-Падрес.

Повідомивши про «аварію» Національну раду з безпеки на транспорті (NTSB) 26 листопада, Джейкоб погодився надати слідчим NTSB координати місця падіння літака та відеозаписи. Пізніше Джейкоб заявив, що не знав про місце аварії, попри те, що 10 грудня він зібрав уламки літака за допомогою гелікоптера та викинув їх у сміттєві баки навколо аеропорту Ломпок. 23 грудня 2021 року на його YouTube-канал було завантажено відео під назвою «Я розбив свій літак», яке демонструє кадри аварії та приземлення Джейкоба з парашутом, у межах спонсорської угоди про просування гаманця компанії.

Під час розслідування прокуратура заявила, що Джейкоб, «швидше за все, вчинив цей злочин, щоб спричинити інформацію про себе в соціальних мережах та новинах, а також отримати фінансову вигоду», і підкреслила, що не можна терпіти таку поведінку. Дії блогера потенційно могли зашкодити повітряному руху, майну або безпеці, а також національному лісу.

Джерело: The Verge