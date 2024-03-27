Регулятор фінансових послуг Британії надав вказівки компаніям, що надають фінансові послуги та впливовим особам у соціальних мережах, які створюють меми про криптовалюти та інші інвестиції, щодо їхнього впорядкування на тлі зростання кількості шахрайств у цій сфері.

Управління з питань фінансової поведінки заявило, що будь-який маркетинг фінансових продуктів, включаючи ті, що представлені в мемах, має бути чесним, зрозумілим і не вводити в оману. Регулятор зазначив, що особи, які впливають на фінансові соціальні мережі, або «фінфлюенсери», повинні отримати схвалення призначеного представника FCA, перш ніж публікувати рекламу та меми про фінансові продукти та послуги, повідомляє FCA.

«Просування — це не лише вподобайки, але й закон. Ми вживатимемо заходів проти тих, хто незаконно рекламує фінансові продукти», — заявила Люсі Каслдайн, директор зі споживчих інвестицій FCA.

У 2022 році управління видалило понад 10 000 оманливих оголошень про фінансові послуги. Регулятор заявив, що використання мемів у рекламних акціях особливо поширене в індустрії криптовалют. Своєю чергою, криптомеми особливо поширені в Telegram, популярній платформі серед ентузіастів цифрових валют. Reddit — ще одне місце, де широко обговорюють криптовалюту.

У FCA заявили, що спостерігали рекламні акції з використанням мемів для ажіотажу певних інвестицій у чатах, таких як Reddit та Telegram. Користувачі чатів і форумів повинні знати, що фінансові акції на цих каналах все ще підпорядковуються правилам FCA.

Цей крок є частиною спроби FCA придушити зростання фінансових шахрайств. Їхня кількість відчутно зросла під час пандемії Covid-19. Тоді більше споживачів зверталися до онлайн-платформ у своїх банківських та інвестиційних потребах. У жовтні 2023 року FCA почало вимагати, щоб фірми, які бажають просувати споживчі криптоінвестування у Великій Британії, були авторизовані або зареєстровані в регуляторному органі, або щоб їхній маркетинг був схвалений уповноваженою фірмою.

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Джерело: CNBC

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