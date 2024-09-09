«Веном: Останній танець» — новий тизер фіналу фантастичної трилогії з Томом Гарді

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Sony Pictures оприлюднила новий тизер третьої частини франшизи про Венома та повідомила дату виходу фінального трейлера фільму «Веном: Останній танець».

Компанія Sony Pictures готується до виходу третьої частини популярної кінофраншизи про Венома. Фільм «Веном: Останній танець» з’явиться на екранах 25 жовтня (в Україні 24 жовтня), напередодні Геловіну. Перші дві стрічки серії стали несподіваним хітом для Sony та здобули прихильність глядачів.

Напередодні в соціальних мережах франшизи з’явився короткий тизер тривалістю 30 секунд. Відео містить як нові кадри з майбутнього фільму, так і вже знайомі глядачам фрагменти.

Разом із тизером Sony оголосила дату виходу фінального трейлера «Венома: Останній танець». Повноцінний ролик побачить світ у четвер, 12 вересня. Однак компанія поки не уточнила точний час його публікації.

Сюжет нової частини зосередиться на останній пригоді Едді Брока та його симбіота. Головним героям доведеться ризикнути своїм зв’язком заради порятунку планети. За сюжетом, Едді та Веном опиняються в бігах, переслідувані обома своїми світами. Коли пастка навколо них стискається, дует змушений ухвалити доленосне рішення.

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У фільмі знімалися Том Гарді, Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Ріс Іванс та інші. Режисеркою стрічки виступила Келлі Марсел, яка раніше працювала над сценарієм попередніх частин. Сценарій «Останнього танцю» Марсел написала разом із Томом Гарді.

Джерело: Comicbook

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