«Веном: Останній танець» — трейлер фіналу фантастичної трилогії з Томом Гарді в ролі Едді Брока

Том Гарді готовий востаннє повернутися на великий екран у ролі антигероя, якого грав останні шість років.

Вийшов перший трейлер фільму «Веном: Останній танець», який рекламують як останній фільм трилогії з Томом Гарді, де актор грає журналіста Едді Брока, що зв’язується з інопланетним симбіотом, стаючи Веномом.

«Після подій попередньої частини Едді та Веном змушені тікати, адже тепер їх переслідує два світи, які закручують усе в одну павутину. Тож вони повинні прийняти доленосне рішення, яке стане їхнім останнім танцем».

Келлі Марсел сіла в режисерське крісло, а екранними колегами Гарді виступають Чиветел Еджіофор («12 років рабства», «Доктор Стрендж») та Джуно Темпл («Тед Лассо»).

Перший «Веном» з Гарді потужно дебютував у 2018 році з касою у $856,1 млн, а продовження 2021 року «Веном: Карнаж» принесло $506, млн — менше за першу частину, однак зважаючи на розпал пандемії та загальну тенденцію згасання інтересу до супергероїки, це теж дуже гідний результат.

Sony на франшизі «Веном» намагалася побудувати кіновсесвіт, заснований на допоміжних персонажах Людини-павука, однак подальші роботи, на кшталт «Мадам Павутини» та «Морбіуса» досить слабо сприйняли в прокаті. Студія також готує фільм «Крейвен-мисливець», який вийде за кілька тижнів після «Останнього танцю» 13 грудня.

В Україні «Веном: Останній танець» вийде 24 жовтня.

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