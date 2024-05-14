Veo — нова нейромережа Google, що створює «високоякісні» відео 1080p тривалістю понад 60 секунд

Відповідь Google на Sora від OpenAI не забарилась — компанія представила ШІ-генератор Veo, здатний створювати високоякісні відео.

Google стверджує, що Veo має «досконале розуміння природної мови та візуальної семантики», яке надає йому змогу створити будь-які відео 1080p, що можуть тривати «понад хвилину». Генератор також розуміє кінематографічні та візуальні техніки, як-от концепцію покадрової зйомки.

Google представила приклад співпраці з Veo — промо, створене творчою студію американського актора та коміка Дональда Гловера:

За словами Google, Veo може симулювати реальну фізику краще, ніж попередні моделі із значно якіснішими результатами.

«Кожен стане режисером, і кожен має стати режисером», — каже Гловер у відео, відпрацьовуючи аванс Google. «В основі всього цього лежить проста розповідь».

Відсьогодні Veo буде доступний у інструменті Google VideoFX для деяких творців, і компанія каже, що він також з’явиться в YouTube Shorts та інших продуктах. Звучить цікаво, оскільки вбудований генератор відео може дати фору YouTube в одвічній боротьбі з TikTok.

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Переглянути більше прикладів з роботою Veo можна тут.

Google також представила Imagen 3, як свою «найякіснішу» модель з перетворення тексту в зображення — із «неймовірним рівнем деталізації» для «фотореалістичних зображень» і меншою кількістю артефактів; і Music AI Sandbox — набір інструментів, які можуть допомогти у створенні пісень і ритмів.

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