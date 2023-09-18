Вересневе оновлення Windows 11 KB5030219 – BSOD, лаги у Starfield, проблеми зі Steam та інші катастрофи

Накопичувальне оновлення Windows 11 під номером KB5030219 створює значні проблеми для користувачів, серед яких затримки під час ігрових сеансів, особливо у Starfield. Після оновлення багато користувачів стикалися з BSOD, уповільненням роботи системи, зависанням програм та проблемами із запуском Steam та веббраузерів. Комп’ютери не запускаються або зависають з заблокованим екраном, також є проблеми з мережею та збої в роботі меню «Пуск» і пошуку Windows.

Оновлення KB5030219 – обов’язковий патч системи безпеки Windows 11 за вересень 2023 року. Схоже, воно завдає головного болю багатьом геймерам, особливо гравцям у Starfield. На Reddit користувачі стверджують, що оновлення викликає затримку під час ігор, тоді як інші звинувачують новий драйвер NVIDIA (але проблеми нібито зникають після відкату оновлення).

Starfield та інші ігри

У випадку зі Starfield до кінця не зрозуміло, що саме викликає проблеми з продуктивністю. Дехто вважає, що це останній драйвер GeForce, а не оновлення Windows 11.

Відповідно до допису на Feedback Hub, нещодавні накопичувальні оновлення KB5030219 та KB5031217 спричинили лаги та збої у версії Starfield для PC Game Pass. Також існує відповідна тема на Reddit.

«Після видалення оновлень гра Starfield запрацювала нормально».

«Серйозні затримки в іграх, падіння від 100+ кадрів в секунду до лагів у 10-15 кадрів».

На Feedback Hub користувачі стверджували, що драйвери NVIDIA 537.34 просто зник після встановлення апдейту від Microsoft, також є повідомлення про затримки після оновлення драйвера NVIDIA GeForce.

BSOD та програми

Багато хто з тих, хто раніше насолоджувався безглючною роботою Windows, раптово стикаються з BSOD після встановлення KB5030219. Користувачі повідомляють про уповільнення роботи системи, навіть на машинах із найновішим потужним залізом та SSD. Комп’ютери під час вмикання не йдуть далі фази BSOD, зависають з «замороженим» екраном.

Програми не відповідають, не запускаються Steam, веббраузері та налаштування Windows 11. У декого не працює мережеве підключення, навіть після відкату оновлення. В інших не працюють меню «Пошук» та «Пуск».

«Перевірені рішення, такі як перезапуск explorer.exe або сканування sfc, не змогли виправити ситуацію».

Microsoft поки не підтверджує проблем з оновленням.

Джерело: Windows Latest