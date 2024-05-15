«Вганяє у крінж»: Ілон Маск відреагував на запуск GPT-4o від OpenAI

Ілон Маск не вражений мовною моделлю ШІ GPT-4o, яку представила OpenAI. Мільярдер розкритикував демонстрацію компанією своєї нової моделі штучного інтелекту під назвою GPT-4o, яка, на його думку «вганяє у крінж». OpenAI представила нову модель у понеділок та продемонструвала її покращені голосові та візуальні можливості. GPT-4o функціонує як цифровий помічник і дозволяє користувачам спілкуватися з ботом вербально та візуально, як з реальною людиною.

Demo made me cringe — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2024

Маск залишив коментарі до кількох публікацій, які висміювали нове оновлення. Раніше мільярдер подав до суду на OpenAI, звинувативши компанію у відмові від своїх основоположних принципів на тлі багатомільярдного партнерства з Microsoft. Він залишив компанію, яку допомагав створити, у 2018 році та з того часу постійно критикував її, зокрема, за «лівий ухил» ChatGPT.

Маск запустив конкурентну компанію з розробки штучного інтелекту xAI та власного чатбота Grok. Генеральний директор Tesla також знайшов час, щоб прокоментувати публікацію про Grok — він каже, що бот отримає «значне оновлення» найближчим часом.

Користувачі соціальної мережі X не забарились з відповідями: «Ви робити мільйони крінжів на день, тож ласкаво просимо до клубу».

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