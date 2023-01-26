Viber в Україні у 2022 році: читання каналів та спільнот зросло на 70,5%, кількість дзвінків – на 44%, пік дзвінків та повідомлень – 24 лютого

Компанія Rakuten Viber поділилася підсумками використання месенджера Viber у 2022 році в Україні. Зазначається, що українці все більше використовують застосунок для спілкування та читання каналів чи спільнот.

Загальна тривалість дзвінків українців через Viber у 2022 році склала 48,1 млрд хвилин. Це на 44% більше, аніж минулого 2021 року. Кількість повідомлень, надісланих українцями через Viber, залишилася на рекордному рівні 2021 року – близько 97,5 млрд. Це з урахуванням того факту, що через війну багато користувачів виїхали за межі України та перемикнулись на іноземні номери.

Топ-3 країн (окрім України), де перебували користувачі Viber з українськими номерами телефонів наприкінці 2022 року:

Польща Німеччина Чехія

В день початку повномасштабного російського наступу – 24 лютого 2022 року – через Viber було здійснено найбільше дзвінків та відправлено більше повідомлень, ніж у будь-який інший день року. У цей день українці зателефонували одне одному 53 млн разів та відправили 547 млн повідомлень. На другому місці за піком використання застосунку – 25 лютого, на третьому – 31 грудня.

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У 2022 році українці активніше вітали один одного з Днем Незалежності та Днем захисників і захисниць України. 24 серпня користувачі Viber відправили одне одному на 27% більше повідомлень, а 14 жовтня – на 18,6% більше повідомлень порівняно з минулим 2021 роком.

Зазначається, що у 2022 році значно зросло читання каналів та спільнот у Viber. Протягом року кількість повідомлень, яку користувачі прочитали у каналах та спільнотах, зросла на 70,5% порівняно з 2021. Період найбільш активного прочитання повідомлень у каналах та спільнотах – кінець лютого та березень.

Топові канали, які зростали найшвидше у 2022 році у Viber (набирали найбільше підписників протягом перших місяців після створення), – Канал Центру протидії дезінформації при РНБО України та канал Володимира Зеленського.