Відео: Samsung Galaxy S24 Ultra проходить тест на падіння й шкрябання

Galaxy S24 Ultra, флагманський смартфон Samsung, пройшов тестування від YouTube-каналу PBKreviews на стійкість до падінь і подряпин.

Телефон кілька разів відпускали на бетон від пояса на передню, бокові та задню панелі. Перше падіння призвело до незначних подряпин на рамці та невеликої тріщини у верхньому правому куті екрана. Задня панель пережила падіння без видимих пошкоджень.

Нова титанова рама також витримала контакт з бормашиною, а 6,8-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X під захисним склом Gorilla Glass Armor успішно пройшов випробування сумішшю пилу і гравію без жодної плями чи подряпини.