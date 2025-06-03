Відеогенератор OpenAI Sora тепер безплатний в Bing — як скористатися

Застосунок Bing дозволить створювати відео, просто ввівши те, що ви хочете побачити / Microsoft

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Здається, ще рік-два тому генерація відео силами штучного інтелекту була обмеженою та пропонувалася користувачам виключно на платній основі. Та світ ШІ не стоїть на місці, і відеогенерація з тексту стає дедалі доступнішою. І тепер Microsoft вирішила змінити правила гри — віднині зробити відео з тексту можна безплатно прямо зі смартфона.

Microsoft оголосила про запуск нового інструмента — Bing Video Creator (на додачу до Bing Image Creator). Ця функція дозволяє створювати відео, згенеровані штучним інтелектом, просто описавши, що ви хочете побачити. Серцем цього інструмента є Sora — модель від OpenAI, яка перетворює текст на відео. Користувачі ChatGPT Plus вже знайомі з нею, але тепер вона стала доступною і для ширшої аудиторії — у мобільному застосунку Bing.

«Bing Video Creator перетворює ваші текстові запити на короткі відео. Просто опишіть, що хочете побачити, і спостерігайте, як ваша ідея оживає», — пояснює Microsoft у своєму блозі.

Компанія заявляє, що хоче зробити генерацію відео за допомогою ШІ доступною для всіх. Для цього достатньо мати смартфон з встановленим застосунком Bing. В застосунку слід обрати відеогенератор, ввести опис та зачекати від кількох десятків секунд до кількох хвилин, поки відео створиться. Потім система повідомить, коли воно буде готове. Ви можете зберігати створені відео, ділитися ними або отримати пряме посилання для публікації в іншому місці. Microsoft зберігає ваші відео до 90 днів.

Наразі існують деякі обмеження у використанні генератора відео у Bing. Так, тривалість відео становить лише до 5 секунд. Нині доступний лише один формат — вертикальний (9:16). Проте Microsoft обіцяє, що найближчим часом з’явиться й підтримка горизонтального формату (16:9). Кількість генерацій теж обмежена. Кожен користувач отримує 10 швидких генерацій відео наперед. Після їх використання, ви можете або почекати довше, використовуючи швидкість «Стандарт», або обміняти бали Microsoft Rewards, щоб продовжувати використовувати опцію «Швидко».

Сервіс уже почав працювати на Android та iOS через мобільний застосунок Bing. Упродовж наступних тижнів він також стане доступним на ПК через сайт Bing. Найприємніше — все це безплатно. Зазвичай доступ до Sora можливий лише з підпискою ChatGPT Plus за $20 на місяць.

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Цікаво, що ця функція генерації відео наразі не доступна в Microsoft Copilot — основному помічнику на базі ШІ, який працює і в Windows, і в Office. Це трохи дивно, але, ймовірно, Microsoft просто хоче підвищити популярність Bing.

Джерело: windowscentral, windowsreport

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