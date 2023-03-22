Bing та Edge відтепер генеруватимуть зображення за текстовим описом — Microsoft доповнила власні пошуковик та браузер функціями нейромережі DALL-E

Функція Bing Image Creator дозволить створювати зображення одразу у пошуковику чи браузері Microsoft.

Генерувати зображення вже можуть деякі користувачі Bing на настільних ПК і мобільних пристроях через попередній перегляд та на спеціальному сайті, а також користувачі браузера Microsoft Edge (просто натисніть піктограму Bing Image Creator на бічній панелі, щоб створити зображення або викликати чат Bing).

Image Creator наразі доступний лише у творчому режимі Bing, але згодом його розширять на чіткий та забалансований (те, що у попередньому оновленні було представлено як «тони» чатбота).

Microsoft каже, що застосовує «додатковий захист» для синтезу зображень — аби уникнути створення потенційно «шкідливого» контенту:

«Коли система виявляє, що підказка може створити потенційно шкідливе зображення, вона її блокує та попереджає користувача. Ми також чітко пояснюємо, що зображення Image Creator генеруються штучним інтелектом, і додаємо значок Bing у нижньому лівому куті кожного зображення, щоб вказати, що воно було створено за допомогою Image Creator».

Bing Image Creator поки підтримує лише англійську мову, але інші — у розробці.

Серед інших ШІ-функцій, які отримає Bing — «Історії» та «Картки знань 2.0». Перша забезпечить «більш привабливий» вміст, пропонуючи в результатах відео та зображення; а друга — надаватиме інтерактивний динамічний контент, як-от діаграми чи графіки.

«З досліджень ми знаємо, що людський мозок обробляє візуальну інформацію приблизно в 60 000 разів швидше, ніж текст, що робить візуальні інструменти найважливішим способом пошуку, створення та розуміння. Історично пошук обмежувався зображеннями, які вже існували в інтернеті. Тепер майже немає обмежень щодо того, що ви можете шукати та створювати», — коментують в Microsoft

Раніше Adobe оголосила про плани додати генеративний штучний інтелект у Photoshop, After Effects і Premiere Pro, а Google відкрила доступ до свого чатбота Bard.

Джерело: Microsoft