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Відеокарта AMD Radeon RX 7900XT отримає 24 ГБ пам’яті та три 8-контактні роз’єми живлення (до 450 Вт потужності) – Igor’sLAB

Відеокарта AMD Radeon RX 7900XT отримає 24 ГБ пам’яті та три 8-контактні роз’єми живлення (до 450 Вт потужності) – Igor’sLAB

Ресурс Igor’sLAB поділився зображенням друкованої плати ще не випущеної відеокарти AMD Radeon RX 7900XT. Очікується, що вона буде оснащена GPU AMD Navi 31 на базі архітектури RDNA3, що містить 7 чиплетів.

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Видеокарта AMD Radeon RX 7900XT получит 24 ГБ памяти и три 8-контактных разъёма питания (до 450 Вт мощности) – Igor'sLAB

Судячи із зображення, відеокарта AMD Radeon RX 7900XT отримує енергію від трьох 8-контактних роз’ємів живлення, що говорить про максимальну потужність 450 Вт. Це не виключає того, що AMD буде використовувати 16-контактні роз’єми 12VHPWR, але поки що підтверджень цьому немає. Карта оснащена 21 перетворювачем напруги.

За даними Igor’s LAB, відеокарта AMD Radeon RX 7900XT містить 24 ГБ пам’яті GDDR6. Чіпи пам’яті розташовані з трьох сторін від GPU групами по чотири чіпи. Пристрій має чотири роз’єми для підключення моніторів: три DisplayPort та один HDMI. Інформації про стандарт, що підтримується, немає, але, швидше за все, на цей час це DisplayPort 2.0 і HDMI 2.1.

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За чутками, Radeon RX 7900XT повинна мати повноцінний графічний процесор Navi 31 з 12288 потоковими процесорами. GPU нібито включає один GCD (Graphics Die) та шість MCD (Memory dies). Передбачається, що один блок MCD забезпечує до 96 МБ пам’яті Infinity Cache.

Видеокарта AMD Radeon RX 7900XT получит 24 ГБ памяти и три 8-контактных разъёма питания (до 450 Вт мощности) – Igor'sLAB

AMD вже продемонструвала запуск ігор на відеокарті з архітектурою RDNA3, але поки що не називає термінів виходу на ринок пристроїв нового покоління.

Джерело: videocardz


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