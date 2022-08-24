Вийшло оновлення Android Auto 8.0 з виправленням помилок, але без обіцяного редизайну Coolwalk

Компанія Google розпочала поширення нової версії Android Auto 8.0. Попри стрибок у номері версії, у самій ОС немає жодних ознак довгоочікуваного редизайну.

Протягом останніх кількох місяців шанувальники Android Auto з нетерпінням чекали на серйозну зміну дизайну екрана застосунку. Тому сприяло оголошення Google у травні, коли компанія офіційно повідомила про редизайн Android Auto, який мав внутрішню назву Coolwalk.

Найочікуванішою зміною дизайну є використання макета екрана з розділенням на три частини. Це спростить швидку зміну мультимедіа, що відтворюється, або взаємодію з Google Assistant, не приховуючи від перегляду навігацію Google Maps. Також редизайн Android Auto покликаний покращити можливості адаптації інтерфейсу до широкого розмаїття форм екранів автомобільних інформаційно-розважальних систем. Але ці новації так і не з’явилися в Android Auto 8.0.

Натомість оновлення, яке з’явилося в Play Store лише після кількох днів бета-тестування, є порівняно невеликим. В основному воно пропонує виправлення деяких проблем, з якими Android Auto стикалася останнім часом, особливо після виходу проблемної версії 7.8.

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Що стосується редизайну Coolwalk, то роботи над ним все ще продовжуються, і він з’явиться пізніше. Точні терміни його виходу поки що не називаються. У травні Google пообіцяла випустити новий дизайн упродовж літа.

Джерело: 9to5google