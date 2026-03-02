banner
Війська США використали ШІ Claude для атаки на Іран попри заборону Трампа

Катерина Левицька

Редактор новин

Фото з операції Epic Fury / Wion

Американські військові використовували ШІ Claude для розвідки та планування атак по Ірану. Всього через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп наказав всім федеральним агенціям припинити використання продуктів Anthropic.


Claude став допоміжним інструментом під час бомбардування, розпочатого США та Ізраїлем цієї суботи. Черговий приклад того, наскільки ШІ інтегрований в робочі процеси американської оборони. Раніше військові використали Claude для планування захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Згідно зі звітами, у випадку Ірану військові покладались на Claude для аналізу розвідувальних даних, обрання цілей та моделювання поля бою.

У п’ятничному дописі на Truth Social, опублікованому за кілька годин до початку військової кампанії проти Ірану, Трамп наказав усім федеральним агенціям негайно припинити використання продуктів штучного інтелекту, розроблених Anthropic, включаючи модель Claude. Він засудив компанію як “радикально ліву” і таку, якою керують люди, що “не мають уявлення про реальний світ”.

На момент операції в Венесуелі The Guardian писав, що використання Claude суперечить етичній політиці компанії, в якій чітко прописані заборони щодо насильницьких цілей, розробки зброї або відстеження. Натомість представники Міноборони на чолі з Пітом Гегсетом наполягали на ширшому та необмеженому доступі до ШІ, чого не могли дозволити в Anthropic. Угода зрештою була розірвана, а “на допомогу” прийшла OpenAI.


Захищаючи рішення про розрив зв’язків з Anthropic, Гегсет визнав, що видалити систему одразу “складно”, оскільки вона глибоко інтегровані у військові робочі процеси. Протягом наступних шести місяців американські військові продовжать використовувати послуги Claude, однак навряд в Anthropic очікували для чого саме. Після виводу системи з експлуатації, зі слів Гегсета, оборонні підрозділи перейдуть на “кращого та більш патріотичного підрядника”.

Міноборони Нідерландів: F-35 можна “зламати” так само легко, як iPhone чи консоль

Джерело: Interesting Engineering, Wion

