Virgin Galactic запланувала перший комерційний суборбітальний політ на 27 червня

Акції Virgin Galactic злетіли на 55% після оголошення про старт комерційних космічних польотів цього місяця. Місія «‎Galactic 01» запланована на 27-30 червня, а «Galactic 02‎» – на початок серпня.

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Участь у першій комерційній місії космічного корабля VSS Unity візьмуть три фахівці ВПС Італії та Національної дослідницької ради Італії, які проведуть дослідження в умовах мікрогравітації. У серпні в суборбітальний комерційний політ відправлять приватний екіпаж, а надалі Virgin Galactic планує здійснювати рейси щомісяця. Перші два польоти транслюватимуть у прямому ефірі на сайті компанії.

Virgin Galactic розробляє та випробовує систему з літака-носія та космопланів серії SpaceShip для надання послуг космічного туризму з початку 2000-х років. Прототип космоплана SpaceShipOne здійснив перший політ у 2003 році, а перші тестові польоти системи SpaceShipTwo були здійснені у 2013 році, однак випробування довелось призупинити через смертельну катастрофу за участю VSS Enterprise у 2014 році.

У 2021 році компанія провела випробувальний політ космоплана VSS Unity, який замінив Enterprise, за участі самого Річарда Бренсона. Однак тоді корабель дещо відхилився від наміченого курсу, а компанія призупинила польоти та зайнялася модернізацією «материнського корабля».

У квітні 2023-го року VSS Unity знову був піднятий у небо літаком-носієм VMS Eve, а наприкінці травня космоплан здійснив свій другий тестовий політ з пасажирами на висоту 87 км.

Комерційний дебют – надзвичайно важливий для бізнесу Virgin, яка роками працювала зі збитками, втративши понад $500 млн лише у 2022 році. Звичайно, інвестиції так швидко не окупляться, однак суборбітальні польоти нададуть компанії значне джерело доходу.

Нині близько 800 приватних астронавтів зареєструвалися для польотів Virgin Galactic, і суми угод загалом складають $208 млн, згідно з документами Комісії з цінних паперів і бірж. Багато з цих клієнтів зрештою можуть розраховувати на майбутні суборбітальні апарати класу Delta, які нині розробляє Virgin – їхні польоти можуть розпочатися вже у 2026 році. Розробку ще одного суборбітального апарату VSS Imagine (який спочатку мав бути частиною лінійки апаратів під назвою SpaceShipIII) поки призупинено.

Джерело: Reuters, Engadget