Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

Vivo V60 Lite

Vivo розширила лінійку V60 і представила оновлений смартфон Vivo V60 Lite. Він став першим пристроєм з новим процесором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Втім, це не повністю нова модель. Уперше вона з’явилася ще у вересні минулого року, а тепер повернувся з мінімальними змінами.





Оновлену версію Vivo V60 Lite (модель V2549) тихо додали на сайт компанії в Панамі. Зовні смартфон практично не відрізняється від попередника. Головне оновлення приховане всередині: замість чипа Snapdragon 685, який використовувався в попередній 4G-версії, новинка отримала Snapdragon 6s 4G Gen 2. Таким чином, саме V60 Lite став першим пристроєм з цим процесором.

Процесор Snapdragon 6s 4G Gen 2 був представлений у грудні 2025 року й за логікою повинен бути кращим вибором за Snapdragon 685, який вийшов ще у 2023 році. Та насправді відмінності між ними мінімальні. Обидва чипи виготовляються за нормами 6-нм техпроцесу, мають по 4 ядра Cortex-A73, 4 ядра Cortex-A53 та GPU Adreno 610. Єдина суттєва відмінність проявляється в максимальній частоті кластера Cortex-A73 — у “нової” версії вона на 100 МГц вища. Це забезпечує незначний приріст продуктивності (до 15% за заявами виробника), і в синтетичних тестах Snapdragon 6s 4G Gen 2 набирає більше балів.

Інші характеристики залишилися без змін. Смартфон оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Vivo зберегла оптичний сканер відбитків пальців під екраном і фронтальну камеру на 32 Мп. Основна камера складається з двох модулів: 50-мегапіксельного головного та 8-мегапіксельного ультраширококутного. Така ж сама конфігурація вже використовувалася в попередній версії.





Акумулятор має місткість 6500 мА·год і підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. За заявою виробника, смартфон заряджається з майже нульового рівня до 100% менш ніж за годину. Також передбачена реверсивна дротова зарядка потужністю 6 Вт — телефон може підживити інші невеликі пристрої. Як і у попередника, обсяг оперативної пам’яті становить 8 ГБ, а місткість вбудованого сховища — 256 ГБ. Слот для карт пам’яті не передбачений.

Програмна частина представлена оболонкою Funtouch OS 15 на базі Android 15. Смартфон має сертифікацію IP65 щодо захисту від пилу та води, а також відповідає стандарту міцності MIL-STD-810H.

Оновлений варіант Vivo V60 Lite (модель V2549) вже засвітився у Панамі у чорному та синьому кольорах. Ціну компанія поки не розкрила.

Джерело: gizmochina