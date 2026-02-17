tradfi
Новини Пристрої 17.02.2026 comment views icon

Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?
Vivo V60 Lite

Vivo розширила лінійку V60 і представила оновлений смартфон Vivo V60 Lite. Він став першим пристроєм з новим процесором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Втім, це не повністю нова модель. Уперше вона з’явилася ще у вересні минулого року, а тепер повернувся з мінімальними змінами.


Оновлену версію Vivo V60 Lite (модель V2549) тихо додали на сайт компанії в Панамі. Зовні смартфон практично не відрізняється від попередника. Головне оновлення приховане всередині: замість чипа Snapdragon 685, який використовувався в попередній 4G-версії, новинка отримала Snapdragon 6s 4G Gen 2. Таким чином, саме V60 Lite став першим пристроєм з цим процесором.

Процесор Snapdragon 6s 4G Gen 2 був представлений у грудні 2025 року й за логікою повинен бути кращим вибором за Snapdragon 685, який вийшов ще у 2023 році. Та насправді відмінності між ними мінімальні. Обидва чипи виготовляються за нормами 6-нм техпроцесу, мають по 4 ядра Cortex-A73, 4 ядра Cortex-A53 та GPU Adreno 610. Єдина суттєва відмінність проявляється в максимальній частоті кластера Cortex-A73 — у “нової” версії вона на 100 МГц вища. Це забезпечує незначний приріст продуктивності (до 15% за заявами виробника), і в синтетичних тестах Snapdragon 6s 4G Gen 2 набирає більше балів.

Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

Інші характеристики залишилися без змін. Смартфон оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Vivo зберегла оптичний сканер відбитків пальців під екраном і фронтальну камеру на 32 Мп. Основна камера складається з двох модулів: 50-мегапіксельного головного та 8-мегапіксельного ультраширококутного. Така ж сама конфігурація вже використовувалася в попередній версії.


Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

Акумулятор має місткість 6500 мА·год і підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. За заявою виробника, смартфон заряджається з майже нульового рівня до 100% менш ніж за годину. Також передбачена реверсивна дротова зарядка потужністю 6 Вт — телефон може підживити інші невеликі пристрої. Як і у попередника, обсяг оперативної пам’яті становить 8 ГБ, а місткість вбудованого сховища — 256 ГБ. Слот для карт пам’яті не передбачений.

Vivo V60 Lite став першим смартфоном зі Snapdragon 6s 4G Gen 2: що тут нового?

Програмна частина представлена оболонкою Funtouch OS 15 на базі Android 15. Смартфон має сертифікацію IP65 щодо захисту від пилу та води, а також відповідає стандарту міцності MIL-STD-810H.

Спецпроєкти
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?

Оновлений варіант Vivo V60 Lite (модель V2549) вже засвітився у Панамі у чорному та синьому кольорах. Ціну компанія поки не розкрила.

Вийшов Vivo X200T: три камери Zeiss 50 Мп та Dimensity 9400+ від €550

Джерело: gizmochina

Популярні новини

arrow left
arrow right
Представлений Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition
Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП
Представлений Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц і 6000 мА•год за $140
Попит на iPhone 4 злетів на 1000% через 15 років після випуску — завдяки TikTok
Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки
У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Honor Win і Win RT: вийшли ігрові смартфони з батареєю на 10000 мА•год і активним охолодженням
Google "ліниво" анонсувала Pixel 10a: є кольори і дата
Face ID без "острівця": Samsung Galaxy S27 Ultra отримає модернізовану систему розпізнавання обличчя
Xiaomi випустить MFT-камеру, що кріпиться до смартфонів магнітом, — інсайдер
Новий топ: Xiaomi 17 Max отримає найбільший акумулятор у серії
Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність
Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+
Samsung Galaxy S26 Ultra: нові дивні кольори та ціна як у попередників
Що каже Samsung: двомісячний Galaxy S25+ загорівся під час заряджання
Honor демонструє комплект камери для Magic 8 RSR Porsche Design
Неочікувана компактність: макет Apple iPhone Fold порівняли з iPhone 17 Pro Max та Oppo Find N5 на відео
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати