Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки

Vivo офіційно презентувала нову серію смартфонів V70. Базова модель Vivo V70 стала наступником минулорічного V60 і зберегла процесор Snapdragon 7 Gen 4 — той самий, що використовує Motorola Edge 70. Чипсет доповнюють 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища.





Смартфон Vivo V70 отримав плаский 6,59-дюймовий OLED-дисплей (менше, ніж 6,77 дюйма у V60) з роздільною здатністю 2750×1260 пікселів і частотою 120 Гц. Яскравість зросла: 1800 ніт по всій площі та до 5000 ніт у невеликих HDR-зонах. Смартфон оснастили ультразвуковим сканером відбитків пальців під екраном і 50 МП фронтальною камерою в круглому отворі дисплея.

Камера на задній панелі потрійна. Вона містить 50-мегапіксельний головний модуль Sony LYT-700V з системою оптичної стабілізації зображення, 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль та 50-мегапіксельний телефото модуль з 3-кратним зумом та оптичною стабілізацією.





Новинку живить акумулятор місткістю 6500 мА·год з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт. Vivo обіцяє шість років оновлень, починаючи з Android 16, а також регулярні патчі безпеки протягом цього періоду підтримки.

Смартфон Vivo V70 вже доступний для замовлення в Індії за ціною $505 за версію 8/256 ГБ. Згодом продажі планують розширити на Європу, Близький Схід і Південно-Східну Азію.

Vivo V70 Elite

Паралельно Vivo відкрила попередні замовлення на модель Vivo V70 Elite — флагман серії. Тут вже використовується чип Snapdragon 8s Gen 3, що ставить модель в один ряд із OnePlus Nord 5 та Poco F6 за рівнем продуктивності. Смартфон комплектується до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і сховищем UFS 4.1 місткістю до 512 ГБ.

Версія Vivo V70 Elite також отримала 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт. Фронтальну панель доповнює вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців і 32 МП фронтальна камера.

Головна камера теж потрійна. Вона містить ширококутний модуль на базі сенсора 50 МП Sony LYT-700V з OIS, телефото модуль на базі Sony IMX882 (50 МП) з 3-кратним оптичним зумом та OIS, а також 8 МП ультраширококутний модуль. Батарея — та сама 6500 мА·год із зарядкою 90 Вт. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP69.

Ціна Vivo V70 Elite стартує з $570 за конфігурацію 8/256 ГБ і сягає $680 за версію 12/512 ГБ. Доступні кольори корпусу Black Red і Sand Beige.





