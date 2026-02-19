tradfi
Новини Пристрої 19.02.2026 comment views icon

Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки
Vivo V70

Vivo офіційно презентувала нову серію смартфонів V70. Базова модель Vivo V70 стала наступником минулорічного V60 і зберегла процесор Snapdragon 7 Gen 4 — той самий, що використовує Motorola Edge 70. Чипсет доповнюють 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища.


Vivo V70

Смартфон Vivo V70 отримав плаский 6,59-дюймовий OLED-дисплей (менше, ніж 6,77 дюйма у V60) з роздільною здатністю 2750×1260 пікселів і частотою 120 Гц. Яскравість зросла: 1800 ніт по всій площі та до 5000 ніт у невеликих HDR-зонах. Смартфон оснастили ультразвуковим сканером відбитків пальців під екраном і 50 МП фронтальною камерою в круглому отворі дисплея.

Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки

Камера на задній панелі потрійна. Вона містить 50-мегапіксельний головний модуль Sony LYT-700V з системою оптичної стабілізації зображення, 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль та 50-мегапіксельний телефото модуль з 3-кратним зумом та оптичною стабілізацією.


Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки

Новинку живить акумулятор місткістю 6500 мА·год з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт. Vivo обіцяє шість років оновлень, починаючи з Android 16, а також регулярні патчі безпеки протягом цього періоду підтримки.

Смартфон Vivo V70 вже доступний для замовлення в Індії за ціною $505 за версію 8/256 ГБ. Згодом продажі планують розширити на Європу, Близький Схід і Південно-Східну Азію.

Vivo V70 Elite

Паралельно Vivo відкрила попередні замовлення на модель Vivo V70 Elite — флагман серії. Тут вже використовується чип Snapdragon 8s Gen 3, що ставить модель в один ряд із OnePlus Nord 5 та Poco F6 за рівнем продуктивності. Смартфон комплектується до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і сховищем UFS 4.1 місткістю до 512 ГБ.

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина

Версія Vivo V70 Elite також отримала 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт. Фронтальну панель доповнює вбудований ультразвуковий сканер відбитків пальців і 32 МП фронтальна камера.

Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки

Головна камера теж потрійна. Вона містить ширококутний модуль на базі сенсора 50 МП Sony LYT-700V з OIS, телефото модуль на базі Sony IMX882 (50 МП) з 3-кратним оптичним зумом та OIS, а також 8 МП ультраширококутний модуль. Батарея — та сама 6500 мА·год із зарядкою 90 Вт. Корпус забезпечує захист від пилу та води за стандартом IP69.

Вийшли Vivo V70 і V70 Elite від $505: 3 камери, 6500 мА•год і 90 Вт зарядки

Ціна Vivo V70 Elite стартує з $570 за конфігурацію 8/256 ГБ і сягає $680 за версію 12/512 ГБ. Доступні кольори корпусу Black Red і Sand Beige.

Вийшов Vivo X200T: три камери Zeiss 50 Мп та Dimensity 9400+ від €550


Джерело: gsmarena, notebookcheck 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Як в Oppo та Vivo: Apple iPhone 18 Pro може отримати телеконвертер
Сисадмін з Конгресу США замовив 240 смартфонів на 80 працівників, решту — здав у ломбард
Запуск Xiaomi 17 в Європі запланували на 28 лютого: без Pro та "заднього" дисплея
14 років після анонсу: представлений NexPhone з Android, Linux і Windows 11 у режимі десктопу
OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки
iPhone 17 Pro Max став смартфоном, який найчастіше "здавали" в trade-in: всього за кілька місяців після запуску
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Вийшли Redmi Turbo 5: від $287 за Dimensity 8500 до Max-версії з 9000 мА•год
За прикладом Face ID: Google створює нову технологію розблокування обличчям для Pixel та Chromebook
Trump Phone існує: Trump Mobile "показала" оновлений T1 Phone, геть не Made in USA
Неочікувана компактність: макет Apple iPhone Fold порівняли з iPhone 17 Pro Max та Oppo Find N5 на відео
Перший тизер Samsung Galaxy S26 розповідає про приватність
Вийшов Realme Neo8: флагманський процесор, перископічна камера та 8000 мА•год від $370
Відродження легенди: для Nokia N8 2010 року випустили кастомну прошивку та магазин програм
Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год
Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року
Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+
Найбільший в історії Apple: iPhone Fold отримає акумулятор на 5500 мАг
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Samsung Galaxy S26 Ultra: нові дивні кольори та ціна як у попередників
OPPO Reno15 вже в Україні: передзамовлення від 17 999 грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати