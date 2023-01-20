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Співзасновник Netflix Рід Гастінгс йде з посади гендиректора, проте фактично збереже вплив та контроль

Співзасновник Netflix Рід Гастінгс йде з посади гендиректора, проте фактично збереже вплив та контроль

Гастінгс каже, що продовжить працювати як виконавчий голова, слугуючи “містком” між радою директорів і CEO Netflix.

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Одна з найвпливовіших фігур у стримінгу відходить від центру уваги — Рід Гастінгс йде з посади генерального директора Netflix. Тед Сарандос, співдиректор компанії, надалі керуватиме разом з Грегом Пітерсом, який раніше обіймав посаду директора з продукту. Водночас Гастінгс фактично збереже вплив та контроль над компанією — він залишиться в раді директорів і обійматиме посаду голови ради директорів “ще багато років”, як він сам повідомив.

Гастінгс називає цей крок “довгоочікуваним”, кажучи, що Сарандос і Пітерс “все більше” керували компанією протягом останніх 2,5 року. Сарандос був “рушієм” Netflix до оригінального контенту, тоді як Пітерс відіграв ключову роль у формуванні партнерства та сприяв просуванню компанії в ігрову індустрію.

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За загальноприйнятою легендою створення Netflix Гастінгс прострочив повернення відеокасети “Аполлон-13” на 6 тижнів і заборгував прокату 40$. Тоді він й придумав бізнес-модель для майбутньої платформи: покупець оформляє щомісячну передплату, платить 30-40 $ в місяць і дивиться необмежену кількість фільмів.

У 1997 Рід Гастінгс та Марк Рендольф заснували компанію Netflix, сервіс по оренді фільмів, що відправляв DVD поштою. У 2007 вони розширили бізнес із впровадженням трансляції медіа, а за три роки почали рух на міжнародному ринку. У 2013-му Netflix дебютував зі своїм першим серіалом “Картковий будинок”.

Рід Гастінгс — людина, що вигадала Netflix — залишає посаду CEO компанії

Відхід Гастінгса стався на тлі того, як Netflix потроху оговтується від важкого 2022-року. Компанія втратила передплатників уперше за понад десять років, і звинуватила у цьому жорстку конкуренцію, обмежені можливості для зростання та широко поширене спільне використання облікових записів. 

Однак у щойно опублікованому фінансовому звіті за четвертий квартал повідомляється, що стримінг отримав 7,66 мільйона нових клієнтів, досягнувши загальної кількості передплатників у 230,75 мільйона. У Netflix кажуть, що результати перевершили прогноз, і що вони “задоволені” ранніми показниками свого плану з підтримкою реклами за 7 доларів на місяцьРаніше з’являлась інформація, що Netflix повертає гроші рекламодавцям, бо стрімінгу не вдалось досягти обіцяних переглядів у базовому тарифі з рекламою.

Кількість користувачів, які приєдналися до дешевшого тарифу не називають, натомість кращі, ніж очікувалося, результати приписуються сильній лінійці контенту, яка включає продовження “Ножі наголо 2: Скляна цибуля”, документальному серіалу “Меган і Гаррі” і спінофу сімейки Адамсів “Венздей”(який продовжили на другий сезон). 

Компанія з обережним оптимізмом дивиться на перший квартал 2023 року. Вона вважає, що побачить “скромне” зростання своєї бази передплатників, і планує розгорнути платний обмін обліковими записами “більш широко” пізніше цього року. 

Netflix розкрив список своїх релізів на 2023 рік — в онлайн-кінотеатрі вийде 49 кінострічок (майже вдвічі менше, ніж торік)

Джерело: Engadget


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