Співзасновник Netflix Рід Гастінгс йде з посади гендиректора, проте фактично збереже вплив та контроль

Гастінгс каже, що продовжить працювати як виконавчий голова, слугуючи “містком” між радою директорів і CEO Netflix.

Одна з найвпливовіших фігур у стримінгу відходить від центру уваги — Рід Гастінгс йде з посади генерального директора Netflix. Тед Сарандос, співдиректор компанії, надалі керуватиме разом з Грегом Пітерсом, який раніше обіймав посаду директора з продукту. Водночас Гастінгс фактично збереже вплив та контроль над компанією — він залишиться в раді директорів і обійматиме посаду голови ради директорів “ще багато років”, як він сам повідомив.

Гастінгс називає цей крок “довгоочікуваним”, кажучи, що Сарандос і Пітерс “все більше” керували компанією протягом останніх 2,5 року. Сарандос був “рушієм” Netflix до оригінального контенту, тоді як Пітерс відіграв ключову роль у формуванні партнерства та сприяв просуванню компанії в ігрову індустрію.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ

