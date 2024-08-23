«Володар перснів: Війна рогіримів» ─ вийшов український трейлер епічнї розповіді про повернення до Середзем’я

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Warner Bros. Pictures Україна повідомила про вихід українського трейлера аніме-серіалу «Володар перснів: Війна рогіримів». Він розповідає про події в Середзем’ї, які відбувалися за 183 роки до пригод, описаних в оригінальній трилогії «Володар перснів» Джона Р. Р. Толкіна.

Серіал «Володар перснів: Війна рогіримів» підготували студії New Line Cinema та Warner Bros. Pictures. Сюжет розповідає про долю Дому Гельма Молоторукого – легендарного короля Рогану. На нього несподівано нападає Вулф – кмітливий і безжальний володар Дунланду, що прагне помститися за смерть свого батька. Він змушує Гельма і його людей вступити у ризикований останній бій у стародавній фортеці Горнбурґ, яка згодом стане відомою як Гельмовий Яр. Опинившись у безвихідному становищі, Гера, дочка Гельма, повинна зібратися з духом, щоб очолити опір проти смертоносного ворога, який жадає їхнього цілковитого винищення.

Пригодницький аніме-екшн «Володар перснів: Війна рогіримів» зняв режисер Кенджі Каміяма, відомий за роботами над проєктами «Хранитель Священного Духу», «Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос». В серіалі залучені актори Браян Кокс, Ґая Вайс, Люк Паскуаліно, Міранда Отто, Лоррейн Ешборн та інші.

Прем’єра аніме-серіалу «Володар перснів: Війна Рогіримів» в Україні запланована на 12 грудня 2024 року.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.