Катерина Левицька

Hulu скасував перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів": 90-хвилинний пілот вийшов "не ідеальним"
Попри активну рекламу та відзнятий 90-хвилинний пілотний епізод, перезапуск надприродного серіалу  “Баффі — переможниця вампірів” було скасовано. Інформацію підтвердила Сара Мішель Геллар, яка зіграла головну роль в основному шоу і мала з’явитись у новому.


Режисером виступала Хлої Чжао (“Гамнет”), яка сама себе проголосила “довічним фаном Баффі”, а сценарій написали Нора та Лілла Цукерман (“Покерфейс”). Геллар мала отримати камео, а головну роль відвели Раян Кірі Армстронг. 

Зі слів джерел Deadline, пілотний епізод “вийшов не ідеальним” і початково йшли дискусії про те, щоб його переробити. Однак фінальним рішенням зрештою стало скасування.

“Геллар повідомили про це рішення у п’ятницю ввечері й це стало для неї несподіванкою. Вона була в Остіні, штат Техас, на прем’єрі фільму “Гра в хованки 2”. На пресконференції акторка поділилася своїм захопленням перезапуском “Баффі”, розповівши про “пристрасть Чжао” та причини того, чому хотіла зробити цей перезапуск”, — пише видання.

Оригінальний серіал “Баффі — переможниця вампірів” вийшов в ефір наприкінці 90-х і розповідав про головну героїню, ученицю старшої школи, яка дізнається, що є останньою винищувачкою серед обраних, здатних боротися з вампірами та іншими злими силами.


“Хочу подякувати Хлої, бо ніколи не думала, що знову опинюся в стильних чоботах Баффі. І завдяки цьому, я нагадала собі, як сильно її люблю і як багато вона значить не лише для мене, а й для всіх вас”, — сказала Геллар у відеозаяві в соцмережах”. “Це нічого не змінює, і я обіцяю, що якщо апокаліпсис справді настане… ви все одно зможете подати мені сигнал”.

Сценарист та ідейний мозок “Баффі” Джосс Відон не брав участі в перезапуску, що могло стати основною причиною проблем. Він припинив співпрацю з Голлівудом у 2021 році після звинувачень в неналежній поведінці. Відон також є автором культового “Світляка” — науково-фантастичного серіалу, який має отримати нове життя вже у найближчі роки. Натан Філліон днями анонсував анімаційну версію за участі оригінального акторського складу.

