Volvo Cars відкриє у Кракові новий Tech Hub із розробки ПЗ для електромобілів

Компанія Volvo Cars повідомила про відкриття нового технологічного хаба із розробки програмного забезпечення у місті Краків. Це зроблено з метою реалізувати власну стратегію по повному переходу на електричну тягу в автомобілях компанії до 2030 року.

Зазначається, що у новому Tech Hub розроблятимуть ключові функції повністю електричних автомобілів Volvo – від технологій безпеки до алгоритмів допомоги водієві. Розробка ПЗ для автономного водіння – одне з основних завдань компанії. Інші інженерні цілі – це розробка підключених функцій наступного покоління або підтримка всіх розробок компанії через аналіз даних.

Очікується, що технологічний хаб розпочне роботу вже до кінця 2023 року, надавши до 120 робочих місць. До 2025 року Volvo Cars прагне працевлаштувати від 500 до 600 людей у Кракові, доповнюючи основні інженерні центри у всьому світі.

Наразі Volvo Cars має мережу інноваційних центрів, розміщених у всьому світі, зокрема, у Швеції, Індії, Китаї. Кожен центр має власну сферу діяльності, проте усі об’єднані єдиною метою. Наразі компанія розпочинає пошук висококваліфікованих інженерів із вбудованого програмного забезпечення, потрібними також є системні архітектори й тестувальники.

У Volvo уявляють свій майбутній електромобіль наступним чином: це повністю електричний автомобіль, що працює на інноваційних процесорах із власним програмним забезпеченням. Автомобіль продається онлайн та поступово вдосконалюється завдяки регулярним бездротовим оновленням.