Восени Meta планує продемонструвати «справжні» розумні окуляри доповненої реальності ─ ЗМІ

Вже давно ходили чутки, що Meta працює над розумними окулярами доповненої реальності. Схоже, що цього року нарешті можна буде їх побачити.

Business Insider посилається на джерела в Meta та стверджує, що компанія планує продемонструвати пару «справжніх» розумних окулярів доповненої реальності цієї осені на Meta Connect. Окуляри отримали внутрішню назву Orion. Вони є окремим продуктом від нещодавно випущених Ray-Ban Meta Smart Glasses і гарнітур Meta Quest. Публікація також розповідає, що Meta відчуває великий внутрішній тиск, щоб мати високоякісну демонстрацію, а деякі інсайдери компанії експериментували з просунутими прототипами.

З усім тим, схоже, що окуляри Orion ще не готові до демонстрації на загал. Business Insider каже, що навіть якщо окуляри продемонструють на Meta Connect, вони не будуть доступні для широкої аудиторії. Минулого року повідомлялося, що у 2024 році компанія планує «внутрішній» запуск окулярів, а публічний випуск запланований на 2027 рік. Ймовірно, що до цього часу можна буде побачити третє покоління розумних окулярів Ray-Ban (у 2025 році), які отримають «смугу нейронного інтерфейсу» як пристрій введення. Скоріш за все, демонстрація буде засобом привернення уваги публіки до того, що має відбутися в майбутньому.

Джерело: The Verge

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