"Все як Толкін прописав": арти скасованої гри "Володар перснів" показали гавань Умбар та заїзд "Брикливий поні”

У мережі показали концепт-арти скасованої гри у світі романів “Володар перснів” від Eidos-Montréal — із гаванню Умбар та корчмою “Брикливий поні”.





Після купівлі Embracer у 2022 році студія, відома за Tomb Raider та Marvel’s Guardians of the Galaxy, втратила кілька проєктів. Серед них була й гра за мотивами творів Толкіна. Розробка не просунулась далеко, але один із колишніх художників зберіг у портфоліо концепти та ранні матеріали.

Основною локацією був Умбар — царство на узбережжі на південь від Гондору в Середзем’ї. Це місце без виходу до моря з великим мисом і затокою, що утворювала природний притулок. На концепт-артах можна побачити портові пейзажі, міську архітектуру та навіть два варіанти Умбару — до його падіння і після ключової події для регіону.

Окрім цього, у грі мала з’явитися корчма “Брикливий поні”. Судячи з матеріалів, ігровий світ за книгами “Володар перснів” не обмежувався південними територіями Середзем’я і зачіпав знайомі фанатам місця.





За даними MP1st, гру планували з ізометричною камерою з виглядом зверху вниз. На ранніх 3D-екранах видно багаторівневість локацій, а також сходи, переходи та ворогів, які перекривають шлях. Також згадувалася карткова механіка. Як саме вона працювала, з матеріалів зрозуміти складно, але проєкт точно надихався підходом студії Telltale (The Wolf Among Us) з акцентом на сюжет і вибір гравця.

Ідея була створити гру у світі Толкіна, яка відчувалася б інакше, ніж попередні спроби. Останні релізи за франшизою мали суперечливу репутацію. Тому Eidos-Montréal намагалася зробити ставку на стиль, атмосферу та структуру геймплею. Проєкт у результаті приєднався до інших скасованих розробок студії, серед яких перезапуск Legacy of Kain. У 2025 році команда вже пережила два скорочення і значну частину роботи виконувала на аутсорсі для Microsoft.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Зараз повідомляють, що команда працює над великим проєктом під назвою P11. Це гра від третьої особи з відкритим світом на Unreal Engine. Паралельно інсайдери подейкували про AAA-гру за $100 млн.

Джерело: The Gamer, Eurogamer