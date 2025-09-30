"Володар перснів" отримає AAA-гру за $100 млн: у розробці конкурент Hogwarts Legacy

Інсайдери подейкують, що “Володар перснів” готується повернутися на екрани — але у руках доведеться тримати не канапки, а джойстик або клавіатуру з мишкою. Проєкт описують, як конкурента Hogwarts Legacy.

Неанонсована масштабна гра за мотивами легендарного всесвіту перебуває у розробці. Наразі бюджет екшну від третьої особи становить близько $100 млн. Джерела повідомляють, що до процесу залучені власник прав на ігри за “Володарем перснів” — компанія Embracer — і студія Revenge. А от частину фінансування надає Інвестиційне управління Абу-Дабі (ADIO). Нібито офіційно угоду можуть оголосити вже наступного тижня, хоча жодна зі сторін відмовляється коментувати ситуацію.

“Ми не коментуємо чутки чи спекуляції”, — відповіли в Embracer.

Деталей про саму гру небагато. Наразі важко припускати, що саме йшлося під “конкуренцією з Hogwarts Legacy”: розмах ігрового всесвіту, сиквел або взагалі стороння історія тощо. Якщо згадати Hogwarts Legacy, то вона стала найуспішнішим релізом 2023 року у США й отримала статус бестселера №1. Для Warner Bros. наразі продовження магічної RPG є пріоритетним проєктом, хоча витратити гроші на DLC та “режисерську” версію вони побоялися.

А от ігрова історія франшизи “Володар перснів” останніми роками складалася не надто вдало. Наприклад, The Lord of the Rings: Gollum стала найгіршою грою року на Metacritic та OpenCritic. Вона у 2023-му провалилася настільки, що студія скасувала наступний проєкт і повністю вийшла з розробки ігор. Цьогорічна Tales of the Shire, яка нагадує суміш Animal Crossing з Stardew Valley, так само не стала хітом. Хоча назвати її провалом було б брехнею, бо відгуки здебільшого змішані. Тож успіх можливої ААА-гри під великим питанням.

Водночас Embracer давно натякала на повернення великої гри у світі Середзем’я. Понад рік тому компанія заявила, що працює над кількома прототипами нових проєктів. Керівник напряму “Володар перснів” Лі Ґіншар відкрито говорив про бажання “відродити ігри за цією франшизою”.

Паралельно Embracer співпрацює з Amazon Games над новою MMO. А в сфері кіно компанія разом із Warner Bros. Pictures та New Line Cinema працює над кількома майбутніми фільмами. Включно з “Полюванням на Ґоллума”, який зніме Енді Серкіс — той самий актор, що зіграв Ґоллума в трилогії Пітера Джексона. А також туди повернуться дві великі зірки.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

За десятиліття серія подарувала чимало помітних ігор — від класичних адаптацій фільмів і згадуваних Lego-версій до Shadow of Mordor. Однак із закриттям студії Monolith подальший розвиток серії загальмувався. Новий проєкт із бюджетом $100 млн може стати шансом на перезапуск великої ігрової гілки “Володаря перснів”, хоча на тлі інших посередніх тайтлів з’являються побоювання.

Джерело: Insider Gaming