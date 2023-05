Голлум насправді жахливий – The Lord of the Rings: Gollum стала найгіршою грою року на Metacritic та OpenCritic

За неповних п’ять місяців ми, схоже, отримали кандидата на найгіршу гру 2023 року – за відгуками на Metacritic та OpenCritic нею стала The Lord of the Rings: Gollum. У докір грі ставлять майже все: оптимізацію, графіку, сюжет, дизайн рівнів та відповідність світу Дж. Р. Р. Толкіна.

Рейтинг найкращих ігор 2023 за версією Metacritic включає 296 ігор, випущених на цей час. ПК-версія «Володаря перснів: Голлум» нині займає 295-е місце з рейтингом Metascore 43, лише трохи відстаючи від останнього місця Clive ‘N’ Wrench з 50 балами. Версія Gollum для PS5 була прийнята ще гірше: останнє 296 місце у списку з рейтингом 38. Гра також займає останнє 213 місце у списку OpenCritic, отримавши 40 балів. Ось деякі відгуки:

«Неоригінальний, нецікавий і принципово зламаний пригодницький стелс-бойовик, який не розповість нічого цікавого про фентезійний світ Толкіна», — The Guardian. «The Lord of the Rings: Gollum – це безладна гра з обурливим застарілим дизайном рівнів, незграбним керуванням, повною відсутністю оптимізації, брудною і невиразною графікою та нецікавим сюжетом», — Push Square. «Від виснажливого, повторюваного ігрового процесу до погано побудованого оповідання — це частина Середзем’я, яку вам ніколи не треба досліджувати», — PCGamesN.

Після кількох затримок Nacon та Daedalic Entertainment сьогодні випустили The Lord of the Rings: Gollum для ПК, PlayStation та Xbox, версія для Nintendo Switch запланована на кінець цього року. Дія гри відбувається паралельно з подіями «Братерства Персня». Це пригодницька гра, в якій той самий Голлум шукає те саме кільце Кільця. Історія переносить гравців у кілька регіонів Середзем’я та містить знайомих персонажів з книг Дж. Р. Р. Толкіна.

Джерело: VGС