Джеффрі Епштейн був знайомий с Сатоші Накамото, проте не радив інвестувати у біткоїн та засуджував "пампи" криптотокенів

Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Photo: Generated by ChatGPT

Останній масив файлів Епштейна містить чимало цікавих документів, пов’язаних із раннім інтересом Джеффрі Епштейна до біткоїна та криптоіндустрії. Виявляється, ще 2018 році Епштейн писав, що через свій “високий статус” він мав занепокоєння щодо “сумнівної етики” криптопампів, якби був до них причетний.


Раніші повідомлення вже встановлювали зв’язок між Епштейном і фінансуванням розробки Bitcoin Core через Джоя Іто в MIT, однак нові документи свідчать, що Епштейн міг бути залучений до процесів і навіть інвестувати (прямо або опосередковано) на ранніх етапах у кілька ключових криптостартапів — від гіганта криптобірж Coinbase до компанії Blockstream, що розробляє біткоїн-технології. Також вони показують, що Епштейн мав сумніви щодо заробітку на пампах криптотокенів.

Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Дані: Х

Деякі з найстаріших листів у цих файлах, пов’язаних із біткоїном, стосуються співведучого подкасту All-In та ангельського інвестора Джейсона Калаканіса. У 2011 році Епштейн звернувся до нього, намагаючись вийти на контакт із кимось, хто працював над дворічною на той момент децентралізованою фінансовою мережею. Калаканіс вказав на двох учасників розробки Bitcoin Core — Гевіна Андресена та Аміра Таакі, які нещодавно з’являлися у його шоу This Week in Startups.

Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Дані: Х

Засновник і CEO Anduril Палмер Лакі з радістю згадав про цю взаємодію, адже між ним і Калаканісом давно триває конфлікт. Співведучий All-In також опублікував власну заяву в X, намагаючись дистанціюватися від Епштейна. У листі Калаканіс попереджав Епштейна, що Андресен і Таакі — не бізнесмени: “щоб ти знав, це люди, які не намагаються будувати бізнес. це божевільні радикали з open source. Їхня мотивація ближча до Wikileaks або wikipedia”.

“Він хотів інвестувати в мою компанію. Я був не проти, але мій CEO пробив його і сказав: категорично ні. Ухилилися від кулі. Хотів би прочитати цей лист”, — пізніше написав Таакі в Х.

Засновник CryptoQuant Кі Янг Джу підтверджує, що Епштейн знав про біткоїн ще з 2011 року та інвестував у криптовалюту й суміжні стартапи. Втім, він не розглядав BTC як актив для довгострокового зберігання, віддаючи перевагу торгівлі та короткостроковому прибутку. У переписці 2017 року на питання, чи вкладатися у біткоїн, він лаконічно написав — “ні”.


Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Дані: Х

З листів випливає, що Епштейн був знайомий і з Сатоші Накамото. У листі від 19 вересня 2014 року він складав список учасників Тижня клімату ООН у Нью-Йорку, серед яких були Пітер Тіль, Ларрі Саммерс, Білл Бернс і Гордон Браун, а між професором Гарварду та катарським чиновником згадується “сатоші (біткоїн)”.

Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Дані: Binance.com

У тому ж році Епштейн передав MIT $750 тис. на оплату роботи розробників Bitcoin Core, проводив зустрічі щодо біткоїна у своєму манхеттенському помешканні, а його контакти включали Брока Пірса та Пітера Тіля (засновника PayPal, з яким часто спілкувався на тему крипти).

Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Дані: Justice.gov

До 2018 року Епштейн переписувався зі Стівом Бенноном про податкову політику криптовалют, що свідчить про його активну роль у побудові мосту між Bitcoin і політичною владою. В іншому листуванні з розробником Bitcoin Джеремі Рубіном, яке сьогодні виглядає іронічно, Епштейн заявляв, що має етичні сумніви щодо ідеї заробляти на пампінгу криптотокенів.

“Я більш ніж радий фінансувати речі, але оскільки я — публічна персона, це не може бути сумнівною етикою. Їхня схема — пампити валюту, це небезпечно”, — написав Епштейн Рубіну, натякаючи, що його могло більше турбувати потенційне погане висвітлення в медіа.

Також у файлах є низка листів за участю Епштейна та співзасновника Blockstream і колишнього CEO Остіна Гілла. В одному з випадків Гілл написав Іто, Епштейну та засновнику LinkedIn Ріду Гоффману — ймовірно, обурений тим, що деякі інвестори Blockstream вкладалися у конкурентів, зокрема Ripple та Stellar.

“Ripple і новий stellar Джеда — це погано для екосистеми, яку ми будуємо, і шкодить нашій компанії, коли інвестори фактично ставлять на двох коней в одних перегонах”, — написав Гілл.

Епштейн також регулярно отримував переслані листи з оновленнями для інвесторів Coinbase від співзасновника Blockchain Capital Брока Пірса, який також був співзасновником гіганта стейблкоїнів Tether. Деталі не до кінця зрозумілі, але, схоже, між Епштейном і Blockchain Capital існувала певна бізнес-угода, оскільки в одному з листів стверджується, що інвестфірма платила Епштейну та Річарду Кану — його багаторічному бухгалтеру — “велику суму”. Одне з помітних інвесторських оновлень Coinbase, яке Пірс переслав Епштейну, буде особливо цікавим тим, хто вивчає історію війни за розмір блоку” в біткоїні.

Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Дані: Х

У листі CEO Coinbase Браян Армстронг зазначає, що біржа працює за лаштунками, аби протокол Bitcoin не був “стримуваний жодними ранніми ідеалістами”. Приблизно через рік Coinbase стане підписантом так званої Нью-Йоркської угоди — плану змін у мережі Bitcoin, який підписали багато найбільших бірж, провайдерів гаманців і майнерів. Зрештою цей план скасують ще до завершення, принаймні частково через сприйняття, що запропоновані зміни фактично означали б корпоративне захоплення децентралізованого протоколу Bitcoin.

Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Дані: Х

У розсекречених документах кілька разів згадується співзасновник Strategy (раніше MicroStrategy) Майкл Сейлор. У листі 2010 року йшлося про його пожертву у $25 тис. на благодійний захід, пов’язаний із оточенням Епштейна: за це він отримав доступ до закритих заходів і можливість екслюзивних знайомств з представниками вищого суспільства.

Листи показують: навіть Епштейн вважав криптопампи неетичними
Дані: Justice.gov

Хоча повний перелік криптоінвестицій Епштейна все ще уточнюється, ці документи додали інтриги щодо контактів зганьбленого фінансиста з деякими найвідомішими іменами в криптоіндустрії на ранніх етапах її становлення. Зрештою, як і у випадку з республіканцями та демократами, кожен крипто-промоутер інтерпретував ці документи під власний наратив, ігноруючи реальність: люди з найрізноманітнішим бекграундом були готові заплющувати очі на репутацію Епштейна, аби щось від нього отримати — гроші, поради чи зв’язки.

Джерело: Gizmodo.com

